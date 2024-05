La Parmigiani Fleurier Tonda PF Skeleton : l’alliance parfaite entre style et squelettage !

Sous la direction de Guido Terreni, Parmigiani Fleurier a su se transformer en une marque dynamique et intéressante avec la collection Tonda PF. La Tonda PF Skeleton en or rouge allie design épuré, exécution impeccable et horlogerie de haute volée. Découvrez pourquoi cette montre squelette risque de faire sensation auprès des jeunes collectionneurs.

Un design cohérent et raffiné

La Parmigiani Fleurier Tonda PF Skeleton se distingue par son design harmonieux et soigné. Le bracelet intégré est aussi raffiné et confortable que les meilleurs du marché, avec des maillons courts facilitant l'ajustement. La lunette en or rose, assortie au boîtier et au bracelet, est finement guillochée à la main.

Les proportions du boîtier sont également remarquables. Malgré le mouvement automatique, la Tonda PF Skeleton ne mesure que 40 mm de diamètre pour 8,5 mm d'épaisseur, des dimensions idéales pour un port quotidien. De plus, elle est étanche jusqu'à 100 mètres.

Un cadran squelette d'une lisibilité exceptionnelle

Le cadran squelette de la Parmigiani Fleurier Tonda PF Skeleton se démarque par son exceptionnelle lisibilité. Les ponts aux courbes élégantes sont traités avec une finition graphite mate, offrant un contraste optimal avec les aiguilles en forme de delta.

Les roues et autres composants sont plaqués rhodium, s'harmonisant parfaitement avec la sobriété du cadran. Les tranches des ponts, chamfrfreinées à la main, apportent une touche de polissage contrastant avec les finitions sablées et brossées verticalement.

Une attention méticuleuse aux détails

La Tonda PF Skeleton regorge de détails soignés et réfléchis. Les index des heures, par exemple, ne sont fixés au cadran que d'un côté sur le rehaut, créant un effet de porte-à-faux sur l'anneau brossé verticalement. Leur tranche chanfreinée s'aligne parfaitement avec le brossage satiné de l'anneau intérieur.

Au dos, le rotor en or massif arbore un ovale en cristal de saphir abritant l'insigne PF. Ce détail ajoute à la légèreté et à la transparence de cette montre squelette.

Un mouvement manufacture performant

Le calibre manufacture automatique PF777 bat à une fréquence de 4 Hz et offre une réserve de marche de 60 heures. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un microrotor ou d'un mouvement à remontage manuel, il se distingue par sa praticité et son exécution irréprochable.

Les lignes courbes et fluides du mouvement reflètent l'interprétation décorative et originale du squelettage par Parmigiani Fleurier. Loin de chercher à supprimer un maximum de matière, le squelettage sert ici à mettre en valeur le savoir-faire exceptionnel de la marque.

Avec son design épuré, sa lisibilité remarquable et ses finitions impeccables, la Parmigiani Fleurier Tonda PF Skeleton incarne parfaitement la philosophie de Michel Parmigiani, fondateur de la marque. Cette montre squelette moderne et raffinée séduira sans aucun doute les collectionneurs en quête d'une pièce d'exception, alliant style et technicité horlogère de haut vol.