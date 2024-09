La nouvelle Zenith Defy Skyline Tourbillon : une fusion spectaculaire entre horlogerie et art contemporain

L’univers des montres de luxe s’apprête à vibrer au rythme d’une collaboration inédite entre la maison horlogère suisse Zenith et l’artiste optique Felipe Pantone. Leur dernière création promet de révolutionner le paysage horloger haut de gamme avec un modèle qui repousse les limites du design et de l’artisanat.

Une alliance artistique qui défie le temps

La collaboration entre Zenith et Felipe Pantone n’en est pas à son coup d’essai. Après avoir marqué les esprits avec une édition spéciale de la Defy 21 il y a trois ans, puis avec la Defy 21 Double Tourbillon au boîtier en saphir qui a atteint un prix record lors de la vente aux enchères Only Watch 2021, le duo revient sur le devant de la scène horlogère avec une pièce exceptionnelle.

La Defy Skyline Tourbillon Felipe Pantone s’inscrit dans la lignée des montres de sport de luxe de la collection Defy Skyline, tout en y apportant une dimension artistique inégalée. Cette édition limitée à 100 exemplaires sera disponible à partir du 12 septembre dans les boutiques Zenith et sur leur site web, au prix de 58 500 euros.

Un tourbillon qui fait passer un courant électrique

Au cœur de cette montre d’exception se trouve un mécanisme tourbillon situé à 6 heures, effectuant une rotation complète toutes les 60 secondes. La particularité de cette édition réside dans le pont du tourbillon en forme d’éclair, un motif récurrent dans l’œuvre de Felipe Pantone. La cage du tourbillon arbore quant à elle un motif d’étoile, clin d’œil à l’emblème de Zenith.

Grâce à une technologie de pointe de PVD 3D, le pont, la cage, les index et les aiguilles scintillent de couleurs arc-en-ciel vibrantes, reflétant l’esthétique signature de Pantone. Cette prouesse technique apporte une dimension cinétique et visuelle inédite à la haute horlogerie.

Un cadran qui joue avec la lumière

Le cadran en cristal de saphir est un véritable chef-d’œuvre de micro-gravure. Des cercles concentriques créent un effet moiré hypnotisant, rappelant les œuvres de Pantone. Le revers du cadran en saphir est fini avec une surface métallique polie comme un miroir qui, combinée à la gravure, produit un spectacle de couleurs digne d’un CD.

Un effet de vignettage assombrit les bords extérieurs du cadran, ajoutant de la profondeur et une touche de nostalgie rétro à la montre. Cette combinaison unique de techniques crée un jeu de lumière et de couleurs qui évolue constamment au gré des mouvements du poignet.

Un boîtier qui allie tradition et modernité

La Defy Skyline Tourbillon Felipe Pantone est logée dans un boîtier en acier inoxydable de forme octogonale, inspiré de la collection Defy Skyline lancée il y a deux ans. Avec une étanchéité jusqu’à 100 mètres, ce boîtier présente un jeu subtil de finitions polies et satinées, complété par une lunette à douze côtés.

Dans la continuité des précédents projets Zenith x Felipe Pantone, chaque coin du boîtier est gravé des initiales « FPT1 » (Felipe Pantone Tourbillon #1), soulignant le caractère unique de cette collaboration. Cette attention aux détails témoigne de l’engagement de Zenith dans la création de pièces horlogères d’exception.

Un mouvement qui bat au rythme de l’art

La montre est animée par le célèbre mouvement automatique haute fréquence El Primero 3630 de Zenith, offrant une réserve de marche de 60 heures. Le mouvement arbore également la touche colorée caractéristique de l’artiste, visible à travers une masse oscillante en forme d’étoile avec une finition PVD arc-en-ciel assortie à la cage et au pont du tourbillon, ainsi qu’aux autres éléments métalliques du côté du cadran.

Cette harmonisation des couleurs entre le mouvement et les éléments visibles du cadran crée une cohérence esthétique remarquable, faisant de chaque composant de la montre une œuvre d’art à part entière.

Une expérience horlogère complète

Pour parfaire l’expérience, chaque Defy Skyline Tourbillon Felipe Pantone est livrée avec un bracelet supplémentaire en caoutchouc. Cette option permet aux propriétaires de personnaliser le style de leur montre en fonction de leurs activités ou de leurs tenues, ajoutant une dimension pratique à ce garde-temps d’exception.

La combinaison d’un tourbillon de haute précision, d’un design avant-gardiste et d’une exécution artisanale irréprochable fait de cette montre un véritable objet de désir pour les collectionneurs et les amateurs d’art horloger.

La Zenith Defy Skyline Tourbillon Felipe Pantone représente l’apogée de la fusion entre l’art contemporain et l’horlogerie de luxe. Elle incarne l’audace créative de Zenith et la vision artistique de Felipe Pantone, offrant aux amateurs de montres une pièce unique qui transcende les frontières traditionnelles de l’horlogerie. Cette collaboration exceptionnelle prouve que l’innovation technique et l’expression artistique peuvent coexister harmonieusement au sein d’un garde-temps d’exception.