La nouvelle Ultra-chron Carbon de Longines : quand l’horlogerie traditionnelle rencontre l’innovation

Bien que Longines nous ait habitués ces dernières années à des lancements remarquables, la marque horlogère suisse reste encore parfois dans l’ombre de certains grands noms de l’industrie. Pour 2025, elle semble décidée à bousculer les codes en donnant un souffle résolument moderne à son image. La preuve avec sa toute nouvelle Ultra-chron Carbon, une réinterprétation audacieuse d’un modèle historique qui marie habilement l’ADN vintage de la marque à une approche résolument contemporaine.

Une première incursion réussie dans l’univers du carbone

Si la silhouette coussin de 43 mm rappelle la ligne Ultra-chron classique, Longines fait bien plus que simplement changer de matériau. La marque du sablier ailé inaugure sa première montre en fibre de carbone avec une approche particulièrement sophistiquée. (Un petit clin d’œil à l’histoire : la maison Longines n’en est pas à son premier coup d’éclat technique – rappelez-vous la Longines Chronocinégines de 1954, qui permettait de chronométrer au 1/100e de seconde).

Le boîtier révèle un travail minutieux sur la structure même du carbone. Exit les motifs tourbillonnants aléatoires qu’on voit souvent sur les montres en carbone. Ici, les artisans ont opté pour un mélange stratifié de fibres de carbone unidirectionnelles et de résine époxy. Cette technique crée des stries fluides en noir et gris qui soulignent élégamment les lignes du boîtier. Les flancs et les chanfreins en particulier bénéficient de ce traitement, avec une courbure douce qui met en valeur leur géométrie.

Un design épuré aux accents techniques

La lunette fixe en titane constitue une évolution majeure par rapport au modèle en acier. Elle arbore une insert en aluminium noir mat gradué tous les cinq minutes, abandonnant l’échelle complète des 60 minutes de la version originale. Certains regretteront peut-être la fonction rotative de la lunette d’origine, mais ce choix participe à l’esthétique épurée de cette nouvelle version.

La couronne vissée et le fond de boîte gravé sont également réalisés en titane, des choix qui permettent à la montre de conserver une étanchéité impressionnante de 300 mètres (avouez que c’est plutôt rassurant pour une montre aussi élégante).

Un cadran qui joue la carte du contraste

Le cadran de l’Ultra-chron Carbon mise sur un jeu de contrastes saisissant en noir et blanc. Les aiguilles bâtons et les index biseautés reçoivent un traitement PVD gris anthracite qui leur confère un aspect furtif, tandis que le remplissage luminescent blanc et l’échelle des secondes assurent une excellente lisibilité. Le logo Ultra-chron appliqué à 6 heures, lui aussi en version noircie, apporte une touche de relief bienvenue à l’ensemble.

Un mouvement qui repousse les limites de la précision

Sous le capot, on retrouve le calibre L836.6, un mouvement automatique exclusif développé pour Longines par le groupe Swatch. Sa fréquence élevée de 36’000 alternances par heure, son spiral en silicium antimagnétique et sa réserve de marche de 52 heures en font un mouvement remarquable. Sa précision chronométrique est certifiée par le laboratoire suisse TIMELAB, une garantie sérieuse qui place cette Ultra-chron au niveau des meilleures montres de sa catégorie.

Le bracelet en tissu noir tressé avec boucle en titane complète parfaitement l’ensemble. Les amateurs de personnalisation pourront facilement opter pour un bracelet en caoutchouc ou de type NATO pour varier les plaisirs.

Disponible dès maintenant chez les revendeurs agréés Longines au prix de 4 500 euros, l’Ultra-chron Carbon représente une évolution passionnante pour la marque. Elle démontre que Longines sait conjuguer son héritage historique avec les attentes des amateurs d’horlogerie contemporaine.

L’alliance réussie entre le savoir-faire horloger traditionnel et l’innovation technique pourrait bien faire de cette Ultra-chron Carbon un des modèles qui marquera l’année 2025. À vous de me dire ce que vous en pensez : êtes-vous conquis par ce mariage entre tradition horlogère et modernité ?