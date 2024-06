La nouvelle Tudor Black Bay 58 GMT en 39 mm : Une montre vintage qui fait l’unanimité auprès des passionnés !

Tudor vient de dévoiler sa dernière création lors du salon Watches & Wonders 2024 : la Black Bay 58 GMT. Cette nouvelle montre, dotée d’un boîtier de 39 mm, s’inspire de l’âge d’or des voyages aériens et rend hommage à la célèbre référence Tudor 7924 « Big Crown ». La Black Bay 58 GMT s’intègre parfaitement à la collection Black Bay actuelle, en alliant des détails vintage à une taille de boîtier plébiscitée par les passionnés et les amateurs de montres.

Un design vintage réussi

La Black Bay 58 GMT n’est pas simplement une version réduite de la Black Bay GMT de 41 mm. Elle présente des proportions retravaillées et un boîtier plus fin. Le boîtier de 39 mm mesure 12,8 mm d’épaisseur pour une hauteur de 47,8 mm de cornes à cornes, avec une couronne vissée et une étanchéité de 200 mètres.

Pour le moment, une seule version est disponible, mais vous avez le choix entre un bracelet en acier ou un bracelet en caoutchouc noir. Le bracelet trois maillons « style rivet » s’inspire des bracelets des années 1950 et 1960, avec un léger rétrécissement du fermoir jusqu’au maillon de fin. Le bracelet en caoutchouc peut être coupé à la taille souhaitée. Les deux options sont équipées du fermoir T-fit de Tudor, qui permet un ajustement jusqu’à 8 mm sans outil.

Des détails soignés qui font la différence

Les touches vintage sont omniprésentes dans cette montre, à commencer par la lunette bidirectionnelle bordeaux et noire avec une finition dorée sur l’échelle 24 heures. Les index et les aiguilles « snowflake » renforcent également le caractère rétro de la montre.

À l’intérieur, on retrouve le calibre manufacture GMT MT5450-U certifié COSC, doté d’un spiral en silicium et offrant une réserve de marche de 65 heures. Ce mouvement robuste et précis est à la hauteur des exigences d’une véritable montre de plongée estampillée Black Bay.

Un succès annoncé

Il ne fait aucun doute que la Tudor Black Bay 58 GMT va rencontrer un immense succès. De nombreux passionnés attendaient une GMT dans cette taille, avec les mêmes caractéristiques techniques qu’une Black Bay.

Boîtier en acier de 39 mm de diamètre et 12,8 mm d’épaisseur

Étanchéité de 200 mètres avec couronne vissée

Lunette bidirectionnelle bordeaux et noire avec finition dorée

Calibre manufacture GMT MT5450-U certifié COSC

Spiral en silicium et réserve de marche de 65 heures

Bracelet en acier « style rivet » ou bracelet en caoutchouc noir

Fermoir T-fit permettant un ajustement jusqu’à 8 mm sans outil

La Tudor Black Bay 58 GMT est proposée au prix de 3 700 € sur bracelet caoutchouc et 3 900 € sur bracelet acier. Une tarification compétitive pour une montre de cette qualité, qui séduira à coup sûr les amateurs de montres vintage, de GMT et de la célèbre collection Black Bay. Avec son boîtier de 39 mm, ses détails soignés et ses caractéristiques techniques irréprochables, la Black Bay 58 GMT a tous les atouts pour devenir la nouvelle star de la marque Tudor.