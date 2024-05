La nouvelle Tourbillon rose de Moser au Grand Prix de Miami

À l'occasion du Grand Prix de Miami, Moser a dévoilé sa nouvelle montre Streamliner Cylindrical Tourbillon Skeleton en édition limitée, une création qui marie innovation horlogère et passion de la Formule 1.

Lancement spectaculaire lors d'un événement mondain

Le Grand Prix de Miami, un rendez-vous incontournable pour les amateurs de Formule 1, a été le théâtre de la présentation de la dernière merveille de H. Moser & Cie. : la Streamliner Cylindrical Tourbillon Skeleton. Cette montre, limitée à seulement 20 exemplaires et affichant un prix de 89 000 euros, incarne une fusion parfaite entre l'ingénierie de précision et le style audacieux. Ce modèle se distingue par :

Un design squelettisé audacieux.

Un tourbillon cylindrique, prouesse technique de la maison.

Une esthétique inspirée par les couleurs de l'équipe de F1 BWT Alpine, en particulier le rose vif qui caractérise leur voiture de course.

Une symbiose entre l'horlogerie et la Formule 1

Les montres et la Formule 1 partagent une longue histoire de collaboration, où précision et performance se rencontrent. Le partenariat entre Moser et l'équipe BWT Alpine F1 souligne cette connexion profonde, avec des montres qui ne se contentent pas de refléter des intérêts commerciaux, mais véhiculent également l'esprit et les innovations de la course automobile. Caractéristiques notables :

L'utilisation de matériaux innovants comme le corindon synthétique rose pour le cadran.

La couronne et le bracelet en caoutchouc rose, échangeables pour une personnalisation poussée.

Un hommage au design et à l'innovation

La Moser Streamliner Cylindrical Tourbillon Skeleton ne se résume pas à une prouesse esthétique, elle représente également un triomphe mécanique. Avec son mouvement HMC 811 entièrement squelettisé, elle offre une vue imprenable sur chaque composant, enrichie par un fini anthracite et des biseaux diamantés. Le pont de la cage du tourbillon, maintenu par une structure bleue, offre un contraste saisissant avec les nuances roses, complétant ainsi le design. La montre est logée dans un boîtier en acier de 42,3 mm, sans cornes traditionnelles, offrant une ergonomie parfaite et une esthétique moderne.

Plus qu'un partenariat, une vision partagée

La collaboration entre Moser et l'équipe Alpine va au-delà d'un simple accord commercial. C'est une relation qui puise dans les racines familiales et l'engagement pour l'excellence. Pierre Gasly, pilote pour Alpine, souligne la connexion personnelle qu'il ressent avec les frères Meylan, héritiers d'une illustre famille horlogère suisse. Cette proximité se reflète dans l'engagement de Moser à créer des montres qui ne sont pas seulement des instruments de mesure du temps, mais des symboles de passion et de persévérance.

La Streamliner Cylindrical Tourbillon Skeleton rose n'est pas simplement une montre, c'est un symbole de l'harmonie entre le sport automobile et l'art horloger, un objet de désir pour les amateurs de montres et de courses automobiles, cherchant à posséder une pièce de l'histoire du sport et de l'innovation horlogère.