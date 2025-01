La nouvelle Tissot PR516 Automatique Chronographe : l’élégance sportive revisitée

Tissot enrichit sa collection PR516 avec l’arrivée d’une nouvelle version chronographe automatique qui mérite toute notre attention. Cette pièce horlogère marie avec brio l’héritage historique de la marque aux innovations techniques modernes. Un modèle qui devrait séduire les amateurs de belle horlogerie mécanique à prix raisonnable.

Un design rafraîchissant pour la collection PR516

La nouvelle PR516 Automatique Chronographe arbore un cadran blanc immaculé rehaussé d’accents bleus, créant un contraste saisissant qui évoque la fraîcheur des paysages hivernaux. Le boîtier en acier inoxydable de 41 millimètres offre des proportions équilibrées, avec une distance entre cornes de 49 millimètres et une épaisseur maîtrisée de 14 millimètres.

Les amateurs de détails apprécieront particulièrement la finition du cadran, où les compteurs sont soulignés d’élégants cerclages bleus. La trotteuse chronographe centrale arbore le fameux contrepoids en forme de « T », signature distinctive de la maison. (Un clin d’œil à l’histoire de Tissot, qui utilise ce symbole depuis les années 1960 sur ses chronographes sportifs.)

Le bracelet et les finitions

Le bracelet à cinq mailles type « Jubilé » renforce l’identité sportive-chic de la montre. Équipé d’un système de démontage rapide, il facilite le changement de bracelet pour varier les styles. La qualité de fabrication se retrouve dans chaque détail, de l’ajustement des mailles à la solidité du fermoir.

Le cœur battant : un calibre manufacture sophistiqué

Sous le fond transparent se dévoile le véritable atout de cette PR516 : le calibre Valjoux A05.231. Cette évolution moderne du légendaire Valjoux 7753 offre des caractéristiques techniques impressionnantes :

La disposition des compteurs à 3, 6 et 9 heures crée une parfaite symétrie sur le cadran. (Une configuration que je trouve personnellement plus équilibrée que celle du Valjoux 7750, pourtant très répandu.) La réserve de marche de 68 heures permet de poser la montre le vendredi soir et de la retrouver en marche le lundi matin.

Les finitions du mouvement révèlent un soin particulier : décoration perlée sur les platines et les ponts, rotor brossé verticalement et radialement portant la signature Tissot. Un régal pour les yeux des passionnés de belle mécanique.

Précision et innovations techniques

Le nouveau système de régulation permet d’atteindre une précision remarquable de ±5 secondes par jour. Le spiral Nivachron apporte une résistance accrue aux champs magnétiques, un véritable plus dans notre environnement moderne saturé d’appareils électroniques.

Fonctionnalités et usage quotidien

La lunette bifonction tachymètre/pulsomètre protégée par un verre offre une vraie valeur ajoutée pour les utilisateurs. L’étanchéité à 100 mètres permet une utilisation sans crainte au quotidien, même sous la pluie ou lors d’une baignade impromptue.

Les index appliqués luminescents garantissent une excellente lisibilité, même en conditions de faible luminosité. Les poussoirs du chronographe offrent un toucher franc et précis, signe d’une belle qualité mécanique.

Une proposition séduisante sur le marché

Proposée au prix de 2 145 euros (TVA incluse), la PR516 Automatique Chronographe se positionne comme une alternative séduisante sur le marché des chronographes mécaniques. Elle combine les atouts d’une grande maison horlogère suisse avec un calibre manufacture sophistiqué, le tout dans un boîtier contemporain aux proportions maîtrisées.

Face à une concurrence souvent plus onéreuse pour des caractéristiques similaires, cette PR516 mérite vraiment qu’on s’y intéresse. Le soin apporté aux finitions, la qualité du mouvement et l’équilibre global du design en font une montre polyvalente, capable d’accompagner son propriétaire aussi bien au bureau que pendant les loisirs.

Vous recherchez un chronographe mécanique moderne avec une vraie personnalité ? La nouvelle PR516 pourrait bien être la réponse. Elle conjugue héritage horloger, innovations techniques et style contemporain dans un ensemble cohérent et abouti.