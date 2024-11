La nouvelle TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon x Senna : un hommage vibrant et technique au pilote légendaire Ayrton Senna

Plus de 30 ans après la disparition tragique du pilote brésilien Ayrton Senna lors du Grand Prix de Saint-Marin en 1994, TAG Heuer immortalise une fois de plus l’esprit de cette icône de la Formule 1 dans une édition limitée d’une Carrera Chronograph Tourbillon. Ce modèle combine les éléments les plus techniques et visuels de la marque suisse avec des détails inspirés par le design emblématique du casque de Senna, apportant une touche singulière et audacieuse à cette montre de collection.

Un design puissant en hommage au style audacieux de Senna

Le boîtier de la TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon x Senna reprend les lignes modernes et dynamiques de la Carrera Chronograph Tourbillon Extreme Sport, tout en intégrant des éléments uniques en hommage au légendaire pilote. Avec un diamètre imposant de 44 mm, cette édition en titane Grade 2 allie légèreté et robustesse, une caractéristique primordiale pour une montre dédiée à l’esprit de la compétition.

Les finitions du boîtier sont soigneusement travaillées : les larges cornes angulaires arborent un mélange de brossage et de microbillage mat, ce qui accentue leur caractère audacieux. Sur les côtés du boîtier, TAG Heuer a appliqué un revêtement noir mat sur les parties plus profondes, donnant une impression de relief et de force. Pour souligner encore davantage l’inspiration de Senna, la marque a intégré l’emblématique logo « S » de Senna en jaune vif à 1 heure sur la lunette en carbone forgé.

Le fond de boîte est sans doute l’un des aspects les plus saisissants de cette montre. TAG Heuer a opté pour une gravure en saphir représentant l’une des images les plus mémorables d’Ayrton Senna : un regard intense à travers la visière de son casque. Ce détail ajoute un hommage subtil mais puissant au pilote sans que le mot « Senna » ne soit gravé, une marque de respect et de discrétion tout en honorant la légende.

Un cadran vibrant aux couleurs du Brésil

Le cadran de cette Carrera Chronograph Tourbillon x Senna reprend les bases du modèle Carrera Chronograph Tourbillon Extreme Sport, mais avec des touches chromatiques inspirées du casque coloré de Senna, aux couleurs du drapeau brésilien. La surface principale du cadran est en noir mat avec une finition brossée, rappelant un damier, symbole classique du monde de la course.

Chaque détail des aiguilles et des sous-cadrans est pensé pour évoquer Senna. L’aiguille centrale du chronographe est revêtue du jaune Senna, tandis que les aiguilles squelettées des sous-cadrans placés à 3 heures et à 9 heures suivent la même teinte. La lunette extérieure présente une double échelle de couleur : un bleu royal pour l’échelle des minutes et un vert intense pour l’échelle des secondes, symbolisant les couleurs du drapeau brésilien.

Par ailleurs, les sous-cadrans squelettés affichent des cercles intérieurs en bleu azuré, et le logo « S » de Senna apparaît en relief sur le cadran des heures du chronographe à 9 heures, renforçant l’identité unique de cette édition limitée.

Le mouvement TH20-09 : un chef-d’œuvre technique signé TAG Heuer

À l’intérieur de cette Carrera Chronograph Tourbillon x Senna bat le mouvement TH20-09, un mouvement tourbillon automatique maison conçu pour des performances optimales. Ce calibre est équipé d’un embrayage vertical et d’un système de roue à colonnes pour le chronographe, assurant une précision maximale et une fluidité d’utilisation. Avec une réserve de marche de 65 heures et une fréquence de 28 800 alternances par heure, il s’agit d’un modèle de fiabilité et de sophistication horlogère.

Malgré la gravure en saphir du fond de boîte, il est possible d’apercevoir les finitions raffinées du mouvement, notamment les ponts ornés de Côtes de Genève et le rotor squeletté en forme de bouclier. Ces détails ajoutent une dimension esthétique sans sacrifier la performance, rendant hommage au caractère inégalé de Senna sur les circuits.

Un bracelet sportif et confortable inspiré des conduits NACA

Pour compléter cette édition spéciale, TAG Heuer a opté pour un bracelet en caoutchouc bleu royal, parfaitement accordé au cadran et inspiré des conduits NACA, un design aérodynamique emblématique dans le sport automobile. Ce bracelet présente un confort et une souplesse remarquables, essentiels pour une montre conçue avec un esprit sportif.

Pour la première fois, les « cornes centrales » en titane brossé et mat ne sont pas revêtues de DLC noir sur une Carrera équipée d’un tourbillon, offrant un aspect original et unique en son genre. Ce bracelet incarne le confort et la durabilité, renforçant la fonctionnalité sans compromettre l’esthétique raffinée de cette montre de collection.

Une édition limitée en hommage à l’héritage de Senna

Avec seulement 500 exemplaires disponibles dans le monde, la TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon x Senna est une pièce rare qui ravira les passionnés de course et les collectionneurs. Ce modèle sera disponible auprès des revendeurs autorisés dès novembre 2024, à un prix de 37 000 CHF (environ 38 600 €). Ce tarif reflète le niveau exceptionnel de détail et de technologie, surpassant même les modèles similaires en or rose 18 carats de la gamme Carrera Chronograph Tourbillon Extreme Sport.

Ayrton Senna demeure une figure inspirante au-delà des circuits de Formule 1, captivant chaque génération de fans par sa détermination et sa vitesse fulgurante. Cette édition limitée TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon x Senna rend un hommage exceptionnel à son héritage, alliant technologie de pointe et détails esthétiques audacieux, pour une montre à la hauteur de l’influence de Senna.