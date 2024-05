La nouvelle Sinn 903 St II : Redécouvrez l’iconique chronographe de navigation !

Sinn Spezialuhren présente une nouvelle génération de sa série emblématique Navigation Chronograph. Équipée d'une lunette à règle à calcul, elle est disponible en trois couleurs de cadran : noir (903 St II), bleu foncé (903 St B E II) et bleu clair (903 St HB). Cette dernière est une édition limitée à 500 exemplaires, tandis que les deux premières font partie de la collection permanente.

Sinn Spezialuhren, une marque réputée pour ses montres outils

Le nom de Sinn Spezialuhren n'a guère besoin d'explications parmi les amateurs de montres outils orientées vers la fonctionnalité. La marque allemande, basée à Francfort-sur-le-Main, est largement connue pour ses garde-temps à l'allure d'instruments, conçus pour fonctionner de manière fiable dans des situations difficiles grâce à de nombreux développements et technologies internes utiles et intelligents qui, par exemple, améliorent la résistance aux rayures (Technologie Tegiment) ou empêchent la formation de buée (Technologie Ar-Dehumidifying). C'est pourquoi certaines forces d'élite, comme les pompiers, font confiance à leurs montres de mission, judicieusement surnommées « EZM » pour « Einsatzzeitmesser » en allemand, qui se traduit par montres de mission.

La Navigation Chronograph 903, une montre à l'histoire particulière

La Navigation Chronograph 903, qui ne peut cacher sa ressemblance avec la Breitling Navitimer, occupe une place particulière dans la collection et a également une histoire intéressante à raconter. Le fondateur de la marque, Helmut Sinn, avait autrefois obtenu les droits sur cette montre pendant la crise du quartz et avait en même temps racheté les machines et le stock restant à Breitling. La 903 n'a jamais été une copie, mais un modèle à part entière, même après la réintroduction de la légendaire Navitimer par le PDG de Breitling de l'époque, Ernest Schneider.

La nouvelle 903 St II : une version améliorée de l'iconique chronographe de pilote

Aujourd'hui, Sinn lance une toute nouvelle version de ce chronographe de pilote baptisée 903 St II qui, tout d'abord, présente la même disposition de cadran tricompax avec des compteurs électroplaqués argent que sa devancière, l'indication de la date entre 4 et 5 heures et, bien sûr, la lunette à règle à calcul avec une échelle circulaire située sur le rebord intérieur. Elle peut être tournée dans les deux sens, ce qui permet d'effectuer divers calculs liés au temps, à la vitesse, à la distance, à la consommation de carburant. C'est pratiquement une calculatrice que l'on peut utiliser à la volée en portant la montre au poignet.

En intégrant les pigments luminescents dans la pièce moulée en céramique hybride respective, on obtient une forte concentration de matière luminescente. Il en résulte une luminosité intense et une parfaite lisibilité dans l'obscurité.

Le boîtier en acier inoxydable mesure 41 mm de large pour 14,5 mm d'épaisseur et est équipé d'un fond saphir et de poussoirs en forme de champignon. Son étanchéité a été portée à 200 mètres, ce qui témoigne de la prouesse technique de la marque.

Un mouvement chronographe haute volée signé La Joux-Perret

Au cœur de cette nouveauté high-tech bat le calibre L110 à remontage automatique de La Joux-Perret. Ce mouvement chronographe bat à 4 Hz, est équipé d'un mécanisme à roue à colonnes et dispose d'une réserve de marche d'au moins 60 heures une fois remonté. Il arbore une masse oscillante personnalisée avec des Côtes de Genève et une haute qualité de finition comprenant perlage et vis bleuies.

Disponibilité et prix

La Sinn 903 St HB avec cadran bleu clair sunburst est disponible avec un bracelet en cuir ou en métal et est vendue au prix de 3 650 euros, soit environ 3 970 dollars. Les montres non limitées sont proposées à 3 250 euros, soit 3 530 dollars. En plus des bracelets en cuir et en métal, vous pouvez également opter pour un bracelet en silicone.

La nouvelle Sinn Navigation Chronograph 903 St II s'impose comme une digne héritière de l'iconique chronographe de pilote, tout en y apportant des améliorations significatives. Avec sa lunette à règle à calcul si pratique, ses performances techniques accrues et son superbe mouvement manufacturé, elle séduira à coup sûr les amateurs de belles mécaniques allemandes à vocation utilitaire. Le modèle en édition limitée avec cadran bleu clair ne manquera pas de faire des envieux !