La nouvelle Reverso Tribute Chronograph en or rose de Jaeger-LeCoultre révolutionne les codes du luxe avec son mouvement en or massif

Jaeger-LeCoultre frappe un grand coup sur le marché de la haute horlogerie avec une édition limitée exceptionnelle de sa légendaire Reverso. La manufacture du Sentier sublime sa collection Tribute Chronograph avec une version en or rose dotée d’un mouvement en or massif – une première qui marque un tournant dans l’histoire de cette montre iconique.

Une évolution majeure de la Reverso Tribute Chronograph

Un an après le lancement remarqué de la Reverso Tribute Chronograph en acier et or rose lors du salon Watches & Wonders 2023, la manufacture Jaeger-LeCoultre dévoile une édition limitée qui repousse encore les limites de l’excellence horlogère. Cette nouvelle création marie avec audace un boîtier, un cadran et – fait exceptionnel – un mouvement entièrement réalisés en or rose, créant ainsi une harmonie visuelle sans précédent dans l’histoire de la collection.

Un mouvement en or qui sublime la face chronographe

La véritable révolution se trouve du côté chronographe, où le Calibre 860 en or rose se dévoile à travers un cadran squelette. Les finitions Côtes de Genève du mouvement créent un spectacle fascinant, sublimé par les index bâtons et le cadran flottant. Ce choix audacieux de réaliser les ponts et la platine en or rose rappelle les mouvements d’exception des années 1990, tout en inscrivant cette Reverso dans une nouvelle ère d’excellence horlogère.

Un cadran recto raffiné en or massif

Sur la face principale, la montre arbore un cadran en or massif orné de fines lignes horizontales gravées au laser. Cette finition exclusive confère à la Reverso Tribute Chronograph une élégance contemporaine tout en respectant les codes historiques de la collection. L’affichage, d’une sobriété remarquable, se concentre sur l’indication des heures et des minutes.

Une architecture horlogère complexe dans un format iconique

Le boîtier en or rose conserve les proportions caractéristiques de la Reverso avec des dimensions de 49,4 x 29,9 mm pour une épaisseur maîtrisée de 11,4 mm. Cette prouesse technique permet d’intégrer le Calibre 860, un mouvement chronographe sophistiqué développé sur la base du calibre 829 de 1998. La complication chronographe est actionnée par une roue à colonnes et équipée d’un embrayage horizontal, garantissant une précision exemplaire.

Des innovations techniques significatives

Le Calibre 860 introduit une évolution majeure par rapport à sa version des années 1990 : l’affichage du temps sur la face arrière, absent sur le modèle original. Le chronographe se distingue par son compteur 30 minutes rétrograde, une complication raffinée qui témoigne du savoir-faire de la manufacture. Avec une réserve de marche de 52 heures et une fréquence de 28 800 alternances par heure, ce mouvement allie performance et fiabilité.

Une édition limitée ultra-exclusive

Limitée à 250 exemplaires, cette Reverso Tribute Chronograph est proposée au prix de 66 000 euros. Si ce positionnement tarifaire marque une augmentation significative par rapport à la version précédente (38 800 euros), il se justifie par l’utilisation exclusive de l’or rose pour le mouvement – une première dans l’histoire moderne de la Reverso.

Un bracelet signé Casa Fagliano

La montre est livrée avec deux bracelets : un modèle en cuir de veau de la Collection Fagliano, réalisé par le célèbre bottier argentin, et un bracelet supplémentaire en alligator noir. Cette double proposition permet d’adapter la montre à toutes les occasions, du plus formel au plus décontracté.

Un nouveau chapitre dans l’histoire de la Reverso

Cette nouvelle interprétation de la Reverso Tribute Chronograph s’inscrit dans la lignée des grands succès de Jaeger-LeCoultre. Si son prix la positionne dans une nouvelle catégorie, elle représente une évolution naturelle pour les collectionneurs les plus exigeants. L’utilisation d’un mouvement en or massif, associée à des finitions d’exception, place cette édition limitée au sommet de la collection Reverso et réaffirme le statut de Jaeger-LeCoultre comme manufacture d’exception.