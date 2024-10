La nouvelle Pixel Watch 3 de Google pulvérise sa rivale : 5 fonctionnalités révolutionnaires qui vont vous faire craquer

Google frappe un grand coup sur le marché des montres connectées avec sa Pixel Watch 3. Face à elle, la Galaxy Watch 7 de Samsung fait pâle figure. Découvrez les innovations qui font de la montre Google l’accessoire incontournable de 2024 pour les propriétaires d’Android.

Un design épuré qui en met plein les yeux

La Pixel Watch 3 arbore un design circulaire élégant qui ne manquera pas de séduire les amateurs de belles montres. Son boîtier en aluminium est disponible en deux tailles : 41 mm et 45 mm. Le verre bombé qui recouvre l’écran lui confère une allure futuriste et premium. Les attaches de bracelet dissimulées s’intègrent parfaitement au boîtier, créant une ligne fluide et harmonieuse.

En comparaison, la Galaxy Watch 7 de Samsung adopte un style plus conventionnel avec ses attaches de bracelet visibles. Si cette approche permet l’utilisation de bracelets standard, elle manque du raffinement propre à la création de Google.

Un écran OLED époustouflant

La Pixel Watch 3 se dote d’un écran OLED LTPO capable d’atteindre une luminosité maximale de 2 000 nits. Cette technologie permet une gestion dynamique du taux de rafraîchissement, optimisant ainsi l’autonomie. L’écran peut même descendre à 1 nit de luminosité pour une utilisation discrète en pleine nuit.

Les dimensions d’écran varient selon le modèle choisi : 1,2 pouce pour la version 41 mm et 1,4 pouce pour la version 45 mm. La Galaxy Watch 7 propose des écrans légèrement plus grands (1,3 pouce et 1,5 pouce), mais sans la technologie LTPO, moins économe en énergie.

Une puissance de calcul démultipliée

Sous le capot, la Pixel Watch 3 embarque le processeur Qualcomm Snapdragon W5, associé à un coprocesseur Cortex M33. Cette configuration offre des performances fluides et réactives, idéales pour une utilisation quotidienne intensive. Les 2 Go de RAM et les 32 Go de stockage interne permettent d’installer de nombreuses applications et de stocker sa musique préférée.

La Galaxy Watch 7 n’est pas en reste avec son processeur Exynos W1000, mais l’optimisation logicielle de Google fait la différence en termes de fluidité d’utilisation.

Un suivi fitness digne des pros

La Pixel Watch 3 intègre l’expertise de Fitbit pour offrir un suivi d’activité et de santé complet. Elle peut suivre jusqu’à 40 types d’entraînements différents. Les capteurs embarqués mesurent la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène du sang (SpO2), réalisent des électrocardiogrammes (ECG) et détectent même le niveau de stress via un capteur d’activité électrodermale (EDA) continu.

La mesure de la température cutanée vient compléter cet arsenal pour un suivi holistique de la santé. Si la Galaxy Watch 7 propose également de nombreuses fonctionnalités de suivi, certaines restent réservées aux utilisateurs de smartphones Samsung.

Une autonomie qui tient la distance

Malgré ses fonctionnalités avancées, la Pixel Watch 3 offre une autonomie confortable. Le modèle 41 mm est équipé d’une batterie de 306 mAh, tandis que la version 45 mm embarque une impressionnante batterie de 420 mAh. Dans les deux cas, l’autonomie dépasse facilement les 24 heures en utilisation normale.

La Galaxy Watch 7 propose des capacités de batterie similaires (300 mAh et 425 mAh), mais l’optimisation logicielle de Google pourrait faire la différence sur le long terme.

En conclusion, la Pixel Watch 3 s’impose comme la nouvelle référence des montres connectées sous Wear OS. Son design élégant, ses performances de pointe et ses fonctionnalités avancées en font un choix évident pour les utilisateurs Android exigeants. Face à elle, la Galaxy Watch 7 peine à justifier son existence, si ce n’est par son prix légèrement inférieur. Google a frappé fort et prouve qu’il est désormais un acteur incontournable du marché des wearables.