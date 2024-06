La nouvelle Patek Philippe Nautilus Flyback Chronograph en or blanc va révolutionner le luxe décontracté

Patek Philippe bouscule les codes de l’horlogerie de luxe avec sa nouvelle Nautilus Flyback Chronograph ref. 5980/60G-001. Dévoilée au salon Watches & Wonders 2024, cette montre audacieuse allie l’élégance de l’or blanc à un style résolument contemporain et décontracté. Découvrez comment ce garde-temps d’exception risque de redéfinir les standards du luxe horloger.

Un design avant-gardiste qui fait sensation

La nouvelle Nautilus Flyback Chronograph marque une rupture stylistique audacieuse :

Un boîtier en or blanc de 40,5 mm d’une élégance intemporelle

Un cadran bleu-gris opalin évoquant une version poudrée du célèbre bleu soleillé de la référence 5811

Des aiguilles bâton classiques offrant une excellente lisibilité

Le choix le plus surprenant réside dans le bracelet en cuir de veau, orné d’un motif denim embossé. Cette association inattendue sublime le boîtier de la Nautilus, créant un contraste saisissant entre luxe et décontraction.

Une prouesse technique au service de la performance

Sous ses allures casual chic, la Nautilus Flyback Chronograph cache un mouvement d’exception :

Le calibre CH 28‑520 C/522, visible à travers le fond transparent

Une fréquence de 4 Hz pour une précision optimale

Une réserve de marche généreuse de 45 à 55 heures

Les fonctionnalités ne sont pas en reste, avec un chronographe flyback doté d’un compteur 60 minutes et 12 heures à 6 heures.

Une exclusivité qui a un prix

Cette Nautilus Flyback Chronograph est actuellement le seul modèle de la collection en production. Son prix de 62 660 euros la positionne clairement dans le segment du très haut de gamme.

La nouvelle Patek Philippe Nautilus Flyback Chronograph ref. 5980/60G-001 s’impose comme une pièce d’exception dans l’univers de l’horlogerie de luxe. En osant associer l’or blanc à un bracelet inspiré du denim, Patek Philippe redéfinit les codes du luxe décontracté. Cette montre incarne parfaitement l’évolution des attentes d’une clientèle fortunée en quête de pièces à la fois exclusives et portables au quotidien. Avec son design avant-gardiste et ses performances techniques irréprochables, cette Nautilus Flyback Chronograph a tous les atouts pour devenir une icône contemporaine. Elle représente un investissement de choix pour les collectionneurs avisés et les amateurs de haute horlogerie en quête d’originalité.