La nouvelle Patek Philippe de Zlatan Ibrahimović affole les passionnés d’horlogerie de luxe

L’ancien attaquant du PSG et de l’AC Milan fait sensation avec sa dernière acquisition horlogère : la très convoitée Patek Philippe ref. 5822P-001 de la collection Cubitus. Cette montre d’exception, sertie de platine et montée sur un bracelet composite bleu, s’impose comme la pièce la plus recherchée du moment dans l’univers de la haute horlogerie.

Une révolution horlogère signée Patek Philippe

La maison Patek Philippe bouleverse les codes de l’horlogerie avec sa première nouvelle collection depuis 25 ans. La collection Cubitus, présentée lors d’un événement exclusif à Munich, redéfinit les standards de l’excellence horlogère. Cette ligne révolutionnaire se décline actuellement en trois références distinctes, chacune incarnant un sommet de raffinement :

La référence phare 5821/1A-001 en platine représente l’excellence absolue de la collection, proposée à 235 000 euros. Son boîtier en platine massif et ses finitions main témoignent du savoir-faire séculaire de la manufacture

La version en acier 5821/1A-001, commercialisée autour de 185 000 euros, allie sportivité et élégance avec son boîtier aux lignes épurées et son cadran aux finitions exceptionnelles

Le modèle bicolore 5821/1AR-001 marie l'acier et l'or rose dans une harmonie parfaite, accessible à 205 000 euros, créant une signature visuelle unique dans la collection

Une prouesse technique incarnée par la ref. 5822P-001

Le choix de Zlatan Ibrahimović s’est porté sur un chef-d’œuvre mécanique. La ref. 5822P-001 rassemble les complications les plus prestigieuses de la haute horlogerie :

L’architecture du cadran révèle une composition sophistiquée. À 12 heures trône un affichage grand format de la date, particulièrement lisible. Le compteur des secondes, positionné entre 4 et 5 heures, s’intègre harmonieusement dans le design. L’indicateur jour/phase lunaire, situé entre 6 et 8 heures, sublime l’ensemble par sa complexité technique.

Les finitions artisanales atteignent des sommets de perfection : le motif horizontal du cadran dialogue avec les aiguilles bâton et les index appliqués, créant une signature esthétique rappelant l’héritage de la Nautilus réf. 5712/1A.

L’expertise horlogère du champion suédois

La collection personnelle d’Ibrahimović témoigne d’une passion éclairée pour la haute horlogerie. Son coffre renferme des pièces exceptionnelles :

La Rolex Daytona « Rainbow » côtoie la prestigieuse Patek Philippe Nautilus. Sa collection s’enrichit de pièces rares comme la Daytona « John Mayer » à cadran vert. L’ancien footballeur apprécie aussi les modèles novateurs, illustré par l’acquisition de la MoonSwatch « Mission to Mars ».

L’audace créative au service de l’innovation

La collection Cubitus incarne la vision avant-gardiste de Thierry Stern, président de Patek Philippe. L’inspiration puisée dans l’héritage de la Nautilus de Gérald Genta (1976) se réinvente dans un boîtier carré novateur.

Les spécialistes débattent passionnément sur l’agencement du cadran de la référence 5821/1A-001. Cette disposition inédite des complications suscite discussions et analyses parmi les collectionneurs, marquant l’entrée de Patek Philippe dans une nouvelle ère créative.

Un garde-temps réservé à l’élite mondiale

La Patek Philippe Cubitus reste l’apanage d’un cercle très restreint. L’acteur Mark Wahlberg arbore la version verte de la réf. 5821/1A-001, alors qu’Ibrahimović a jeté son dévolu sur le modèle aux complications multiples.

L’engouement planétaire pour cette collection renforce son statut d’objet d’exception. La rareté des pièces disponibles intensifie le désir des collectionneurs, transformant chaque modèle en un investissement prisé sur le marché de la haute horlogerie.

Le succès retentissant de cette nouvelle création confirme la position dominante de Patek Philippe dans l’univers du luxe horloger, redéfinissant les standards d’excellence pour les décennies à venir.