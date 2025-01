La nouvelle Patek Philippe Cubitus réinvente les codes de la montre sport de luxe

Munich accueille aujourd’hui un événement majeur dans l’univers de la haute horlogerie. La prestigieuse manufacture Patek Philippe y dévoile sa première nouvelle collection depuis 25 ans : la Cubitus. Un lancement qui marque un tournant stratégique pour la maison genevoise, avec trois modèles qui réinterprètent l’ADN sport-chic de la marque.

Une nouvelle vision du design horloger

La Cubitus se distingue d’emblée par son boîtier carré de 45 mm, une première pour une collection sport Patek Philippe. L’épaisseur remarquablement contenue de 8,3 mm pour les modèles trois aiguilles rappelle celle de la Nautilus actuelle. Les finitions alternent satinage vertical sur les surfaces planes et polissage sur les chanfreins, créant un jeu de lumière subtil caractéristique des montres sport de la manufacture.

(Je me souviens encore de ma première rencontre avec une Nautilus vintage dans les années 90 – son effet visuel était saisissant grâce à ces contrastes de finitions, une signature que l’on retrouve magnifiée sur la Cubitus.)

Les trois visages de la Cubitus

La référence 5821/1A, l’héritière en acier

Le modèle phare de la collection arbore un cadran vert olive guilloché avec index bâtons en or gris luminescents. Son bracelet intégré en acier reprend les codes esthétiques de la Nautilus, incluant le nouveau fermoir micro-ajustable. Son calibre manufacture 26-330 S C intègre désormais une fonction stop seconde, permettant un réglage précis de l’heure. Prix : 38 750 €.

La référence 5821/1AR, l’élégante bicolore

Cette déclinaison associe l’acier et l’or rose, avec lunette, couronne et maillons centraux en or massif. Son cadran bleu profond offre un contraste saisissant. Une montre qui incarne l’esprit « dandy » selon les mots mêmes de Thierry Stern. Prix : 57 500 €.

La référence 5822P, la complexe

La version platinum se distingue par son quantième instantané breveté à 12h, complété par l’affichage du jour et des phases de lune. Son nouveau calibre 240 PS CI J LU cumule six brevets, notamment pour la gestion d’énergie du quantième sautant qui s’effectue en 18 millisecondes. Cette prouesse technique s’inspire du célèbre calibre 240, enrichi d’innovations issues du quantième perpétuel référence 5236.

Montée sur bracelet composite bleu à motif textile, elle pèse 95 grammes. Prix : 82 900 €.

Un positionnement stratégique réfléchi

L’arrivée de la Cubitus s’inscrit dans une réflexion profonde sur l’avenir des montres sport en acier chez Patek Philippe. La marque maintient volontairement rare sa production en acier, limitée à environ 25-30% de sa production totale.

En choisissant un boîtier carré, la manufacture prend le contre-pied des codes établis – rappelons que 85% des montres vendues dans le monde sont rondes. Une audace qui rappelle celle de la Nautilus en 1976 ou de l’Aquanaut en 1997.

Destinée à rajeunir la clientèle, la collection est déjà planifiée jusqu’en 2039, signe d’une vision à long terme. Les premiers exemplaires seront probablement réservés aux clients fidèles des détaillants, avant une distribution plus large dès la deuxième année.

L’analyse technique

Les points forts techniques méritent d’être soulignés : échappement à ancre suisse, spiral Spiromax en Silinvar, finitions Côtes de Genève sur les ponts. Le boîtier deux-pièces n’utilise que deux charnières et quatre vis, une prouesse d’ingénierie.

Le nouveau calibre du modèle platinum intègre des innovations dans la gestion d’énergie du quantième instantané. Un défi technique majeur qui a nécessité le développement de composants spécifiques comme le frein tangentiel breveté.

Une vision pour l’avenir

Cette nouvelle collection représente plus qu’un simple lancement produit. Elle incarne la volonté de Patek Philippe de perpétuer l’innovation tout en préservant son héritage. La présence du fils de Thierry Stern lors du lancement à Munich confirme la continuité familiale à la tête de la manufacture.

La Cubitus ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire des montres sport de luxe. Elle démontre qu’il est possible de réinventer les codes sans perdre son identité. Une collection qui fera certainement débat, mais qui témoigne de l’audace d’une maison presque bicentenaire.