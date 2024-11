La nouvelle Omega Speedmaster 38 mm : le luxe sans genre

Avec la sortie de sa nouvelle Speedmaster 38 mm, Omega confirme la tendance du “gender less” dans l’horlogerie de luxe. Ce modèle unisexe incarne l’esprit d’inclusivité, s’adressant aussi bien aux femmes qu’aux hommes, avec des finitions en acier, or Moonshine et or Sedna, agrémentées de diamants pour un style raffiné mais sans distinction de genre.

Une montre 38 mm pour tous les poignets

Omega, en lançant cette Speedmaster 38 mm, mise sur un design accessible à tous les amateurs de montres, sans distinction de genre. Ce modèle incarne l’universalité horlogère qui s’impose aujourd’hui. Selon Raynald Aeschlimann, CEO d’Omega, cette montre va au-delà du concept de “no gender” pour se concentrer sur l’idée de “gender less” : une montre simplement destinée aux amateurs de belle horlogerie, sans étiquette masculine ou féminine.

Avec ce boîtier de 38 mm, la Speedmaster 38 rejoint les autres montres entre 35 et 40 mm qui séduisent une clientèle variée, indépendamment des conventions de genre. Ce diamètre est parfaitement adapté aux poignets de tailles diverses, offrant un compromis idéal entre élégance et caractère.

Des matériaux luxueux et des finitions de haute joaillerie

Pour séduire une clientèle en quête de raffinement, Omega propose trois déclinaisons de cette nouvelle Speedmaster :

Acier inoxydable , pour une esthétique moderne et intemporelle

, pour une esthétique moderne et intemporelle Or Moonshine (un or jaune exclusif d’Omega), pour un style éclatant et chaleureux

(un or jaune exclusif d’Omega), pour un style éclatant et chaleureux Or Sedna (un alliage exclusif d’or rose), pour une touche subtilement élégante

Ces versions sont disponibles avec des bracelets en cuir, en acier ou en or assorti, permettant à chacun de personnaliser la montre selon ses préférences. Les boîtiers sont ornés de 97 diamants, dont 52 autour de la lunette et un de 1,5 carat serti sur la couronne, pour un éclat supplémentaire. Selon Aeschlimann, cet ajout de diamants ne limite en rien le caractère unisexe de la montre. En effet, Omega rompt avec les conventions, affirmant que les éléments joailliers ne doivent plus être associés exclusivement aux montres féminines.

Une Speedmaster fidèle à son héritage et aux tendances modernes

La Speedmaster est une collection emblématique d’Omega, connue pour son rôle dans l’histoire de l’exploration spatiale et son design intemporel. Avec cette nouvelle version 38 mm, Omega respecte l’ADN de la Speedmaster tout en adoptant un style contemporain, en phase avec les tendances actuelles d’inclusivité et de minimalisme dans l’horlogerie.

Omega rejoint ainsi d’autres grandes maisons horlogères comme Hublot, Hermès, Cartier et Tag Heuer, qui proposent des montres dans des formats moyens, entre 35 et 40 mm, adaptés à tous les genres. Les petites et moyennes tailles sont en effet de plus en plus présentes dans les collections de montres de luxe, répondant à la demande croissante de modèles polyvalents.

La démocratisation du design “gender less” dans l’horlogerie

Le secteur horloger reflète aujourd’hui les changements sociétaux en adoptant une approche plus inclusive. Lors du dernier salon Watches and Wonders, de nombreuses marques ont présenté des montres dans des formats moyens, sans distinction de genre, et en mettant l’accent sur des matériaux modernes comme le titane et des teintes sobres.

Omega, bien qu’absente de cet événement, illustre parfaitement cette évolution avec sa nouvelle Speedmaster 38 mm. Par ses choix de matériaux et son design sans compromis, elle incarne le “gender less” en horlogerie, permettant aux montres de ne plus être catégorisées exclusivement comme masculines ou féminines.

La Speedmaster 38 mm : l’option parfaite pour les amateurs de montres polyvalentes

Les caractéristiques polyvalentes de la Speedmaster 38 mm en font une option idéale pour les amateurs de montres de luxe qui cherchent une pièce élégante et intemporelle, mais également adaptée à leur style unique. Avec des matériaux de haute qualité, des détails joailliers subtils et un design pensé pour tous les poignets, cette montre redéfinit les codes de la montre de luxe.

En adoptant la tendance du “gender less”, Omega démontre que le luxe et la qualité peuvent transcender les distinctions de genre, créant ainsi des montres pour une génération en quête d’inclusivité et d’expression personnelle.