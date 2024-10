La nouvelle MoonSwatch EarthPhase révolutionne l’affichage des phases de Terre à moins de 300€

Swatch et OMEGA frappent fort avec leur dernière collaboration : la Mission to EarthPhase. Cette nouvelle déclinaison de la MoonSwatch innove avec un affichage inédit des phases de la Terre vue depuis la Lune, une première mondiale à ce niveau de prix. Un concept fascinant qui devrait créer l’événement lors de sa sortie mondiale le 2 novembre 2024.

Une innovation conceptuelle unique

La nouvelle Mission to EarthPhase MoonSwatch se distingue par une approche radicalement différente de l’affichage des phases. Au lieu du traditionnel affichage des phases de Lune, la montre propose une complication inédite : l’affichage des phases de la Terre vue depuis la Lune. Positionnée à 10 heures, cette indication en forme de croissant présente une Terre colorée se détachant sur un fond texturé évoquant la surface lunaire.

Un concept astronomique fascinant

Le concept de la EarthPhase repose sur un phénomène astronomique peu connu : lorsque nous observons une pleine Lune depuis la Terre, un observateur situé sur la Lune verrait une « nouvelle Terre ». Les phases s’effectuent sur un cycle de 29,5 jours, mais en séquences opposées. Cette inversion du point de vue traditionnel constitue une première dans l’horlogerie accessible.

Une construction technique éprouvée

La montre conserve la construction en Bioceramic gris clair caractéristique de la collection, un matériau innovant alliant céramique et plastique biosourcé. Son design s’inspire directement de la légendaire Speedmaster d’OMEGA, avec une architecture de chronographe fidèle à l’original. Le cadran gris mat offre un contraste optimal avec les différents compteurs et l’affichage des phases de Terre.

Un positionnement prix stratégique

Proposée à 295€ sur le marché français, la Mission to EarthPhase maintient le positionnement accessible de la collection MoonSwatch. Contrairement à certaines éditions précédentes, cette nouvelle référence ne sera pas limitée en production, même si sa disponibilité risque d’être contrainte dans les premiers mois suivant son lancement.

Une distribution sélective

La Mission to EarthPhase MoonSwatch sera disponible exclusivement dans les boutiques Swatch sélectionnées à partir du 2 novembre 2024. Cette stratégie de distribution, déjà éprouvée sur les précédents modèles de la collection, devrait encore une fois générer un engouement significatif auprès des collectionneurs et passionnés.

Un nouvel épisode d’une collaboration historique

Cette nouvelle création s’inscrit dans la continuité des précédentes collaborations entre Swatch et OMEGA, notamment la récente Mission to the Super Blue Moonphase. Elle démontre la capacité des deux marques à réinventer constamment le concept MoonSwatch, en proposant des complications originales tout en maintenant un prix accessible.

Une proposition unique sur le marché

La Mission to EarthPhase MoonSwatch réussit le pari audacieux de proposer une complication astronomique originale à un prix accessible. Cette montre s’impose comme une pièce incontournable pour les amateurs d’astronomie et les collectionneurs, combinant innovation technique, design distinctif et prix maîtrisé. Une nouvelle preuve du succès de la collaboration entre Swatch et OMEGA, qui continue de repousser les limites de l’horlogerie accessible.