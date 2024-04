La nouvelle montre Santos de Cartier Dual-Time : un classique revisité avec une complication moderne

Cartier enrichit sa célèbre collection Santos avec une fonction dual-time, apportant une touche de modernité à ce modèle iconique. Découvrons ensemble les nuances de cette innovation.

Introduction d'un cadran dual-time

Historiquement liée à l'aviation, la montre Santos de Cartier accueille pour la première fois une complication dual-time. Ce choix semble naturel pour une montre qui a toujours été associée au voyage. Cependant, cette addition au sein d'une collection qui privilégiait jusqu'alors la simplicité des trois aiguilles pourrait diviser les amateurs de montres.

Subtil intégration d'un sous-cadran entre 5 et 7 heures

Coloris gris clair assorti au cadran principal pour une harmonie visuelle

Finitions variées sur le cadran pour maintenir une bonne lisibilité

Esthétique et fonctionnalités

Le design de la Santos de Cartier Dual-Time reste fidèle à l'esthétique classique de la Santos, tout en intégrant des éléments modernes. Le sous-cadran, bien que joliment exécuté avec un motif concentrique, souffre d'une lisibilité moindre due à sa petite taille et à la finesse de son marquage « Dual Time ». Néanmoins, l'usage de lume améliore la visibilité dans des conditions de faible luminosité.

Chiffres romains argentés polis et chemin de fer minutieux en gris plus léger

Indication du temps dans deux fuseaux horaires simultanément, sans nécessiter de GMT classique

Déplacement de la fenêtre de date à 3 heures pour accommoder le nouveau sous-cadran

Caractéristiques techniques

Le modèle Dual Time est légèrement plus grand que la version standard de la Santos, avec un boîtier de 40,2 mm de large et une épaisseur de 10,1 mm. Ce garde-temps est équipé d'un mouvement modifié, non fabriqué en interne, pour inclure la complication dual-time, offrant une réserve de marche légèrement supérieure à celle du calibre 1847 MC utilisé dans les modèles à temps seul.

Forme du boîtier et courbure des cornes favorisant un ajustement optimal au poignet

Système QuickSwitch pour un changement facile des bracelets

Utilisation d'un mouvement externalisé adapté pour la nouvelle complication

Impressions et perspectives

Malgré les réserves que certains collectionneurs pourraient avoir concernant l'utilisation d'un mouvement non exclusif, la Santos de Cartier Dual-Time marque un pas en avant significatif dans l'évolution de cette ligne emblématique. Le mélange de tradition et de fonctionnalité moderne pourrait bien séduire un large éventail d'amateurs d'horlogerie, affirmant une fois de plus le rôle pionnier de Cartier dans le domaine des montres de luxe.

Prix de vente suggéré de 9 150 USD

Possibilité d'extension de la gamme avec des tailles plus petites à l'avenir

Style indémodable combiné à une fonctionnalité très demandée

En définitive, la Santos de Cartier Dual-Time est bien partie pour devenir un incontournable parmi les collectionneurs et les amateurs de montres fonctionnelles élégantes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de Cartier.