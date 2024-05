La nouvelle montre de plongée MING 37.09 Bluefin va vous couper le souffle !

MING, la célèbre marque suisse de montres, vient de dévoiler sa dernière création : la 37.09 Bluefin. Cette montre de plongée allie élégance et robustesse, tout en conservant le style inimitable des montres MING. Découvrez pourquoi cette montre risque de révolutionner le monde des montres de plongée.

Un design épuré et innovant

La MING 37.09 Bluefin se distingue par son design épuré et moderne. Avec une épaisseur de seulement 12,8 mm et un diamètre de 38 mm, cette montre est plus fine et plus légère que le modèle H41 précédent. Malgré ses dimensions réduites, la Bluefin est la première montre MING à posséder un cadran interne.

Les ingénieurs de MING ont dû repenser entièrement le design de la montre pour atteindre ces performances impressionnantes. Ils ont notamment ajusté la courbe de la face avant et la position des cristaux à l'arrière pour optimiser la résistance à la pression.

Une résistance à toute épreuve

La MING 37.09 Bluefin a été conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes. Testée à une profondeur de 900 mètres pendant 24 heures, soit trois fois l'objectif initial de la marque, cette montre est véritablement indestructible.

Pour atteindre un tel niveau de résistance à la pression et d'étanchéité, MING a apporté des modifications subtiles mais essentielles au design de la montre :

La courbe de la face avant a été optimisée

La position des cristaux à l'arrière a été ajustée

La couronne à 4 heures est scellée pour résister à la pression

Un cadran lumineux et un bracelet confortable

Le cadran en saphir de la MING 37.09 Bluefin est rempli de Super-LumiNova X1, un matériau luminescent de haute qualité. Grâce à cette technologie, la montre reste parfaitement lisible même dans les profondeurs de l'océan.

La couronne scellée à 4 heures permet de faire tourner le cadran sur un cycle de 60 clics. Elle reste opérationnelle même sous l'eau, garantissant une utilisation optimale en toutes circonstances.

Enfin, la MING 37.09 Bluefin est équipée d'un bracelet en caoutchouc souple avec une boucle, offrant un confort optimal au poignet.

Une édition limitée très convoitée

Seules 500 unités de la MING 37.09 Bluefin seront produites en 2024. Disponible dès maintenant sur le site web de MING, cette montre exclusive est proposée au prix de 4 950 €.

Avec son design épuré, sa résistance exceptionnelle et ses fonctionnalités innovantes, la MING 37.09 Bluefin risque de devenir rapidement un objet de convoitise pour les amateurs de montres de plongée. Ne manquez pas cette occasion unique de vous procurer cette montre d'exception, qui allie à la perfection style et performance.