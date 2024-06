La nouvelle montre connectée OnePlus confirme la prise en charge de la LTE

Elle pourrait ne pas être un véritable successeur de la OnePlus Watch 2, mais elle apporte une fonctionnalité longtemps attendue : la connectivité LTE.

Un aperçu de la prochaine montre connectée OnePlus

Une nouvelle montre connectée OnePlus avec prise en charge de la LTE a été repérée dans la base de données du corps de réglementation chinois TENAA. La certification révèle plusieurs similitudes avec la récemment lancée OnePlus Watch 2.

MySmartPrice a découvert une montre connectée inédite de OnePlus portant le numéro de modèle OPWW234 dans un dépôt de certification soumis à l’organisme de réglementation chinois TENAA. Le dépôt inclut un rendu montrant une montre ressemblant étrangement à la OnePlus Watch 2 avec un cadran circulaire et deux boutons sur le côté droit.

Connectivité LTE et autres fonctionnalités

Bien que le modèle à venir pourrait ne pas présenter de changements majeurs en termes de design, la liste mentionne qu’il inclura la connectivité LTE via eSIM et prendra en charge les eSIM de China Unicom, China Telecom et China Mobile. Comme la OnePlus Watch 2, il inclura également la prise en charge du Bluetooth, GPS, BeiDou, NFC, GLONASS et WLAN.

La variante internationale de cette montre non dévoilée avec le numéro de modèle OPWWE234 est apparue sur le site de certification du Bureau of Indian Standards (BIS) de l’Inde et dans la base de données TUV Rheinland plus tôt ce mois-ci. Selon ces listings, le modèle présentera d’autres similitudes avec la OnePlus Watch 2, comme une batterie de 500 mAh. Une liste de certification 3C du modèle chinois a également mis en évidence la même capacité de charge de 10W.

Une variante LTE de la oneplus watch 2 ?

En raison de ces similitudes, nous supposons que l’appareil pourrait simplement être une variante LTE de la OnePlus Watch 2. Ajoutez à cela le fait qu’il ne s’est écoulé que quelques mois depuis la sortie de la OnePlus Watch 2, il est très peu probable que l’entreprise lance un véritable successeur complet.

Nous ne devrions pas avoir à attendre trop longtemps pour en être sûrs, car les entreprises soumettent généralement des dépôts réglementaires peu de temps avant le lancement. OnePlus lancera probablement la montre en Chine et en Inde. Nous n’avons aucune indication d’un lancement mondial plus large.

Que pensez-vous de l’arrivée de cette nouvelle montre connectée OnePlus avec LTE ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.

https://www.enviedevoyager.fr/la-decision-de-qatar-airways-va-t-elle-tuer-la-premiere-classe/