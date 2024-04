La nouvelle merveille de Roger Dubuis : la montre Orbis in Machina révolutionne le tourbillon central

Présentée lors du salon Watches and Wonders Geneva 2024, la Orbis in Machina de Roger Dubuis, certifiée Poinçon de Genève, incarne une nouvelle ère dans la conception des montres tourbillon.

Introduction à la Orbis in Machina

Depuis sa fondation en 1995, la Maison Roger Dubuis est reconnue pour son audace dans le design et son engagement à repousser les limites de l'artisanat horloger traditionnel. Le lancement de la montre Orbis in Machina vient confirmer cette réputation, en alliant héritage et technologie de pointe.

Design audacieux et innovation constante

Engagement envers l'excellence et la qualité supérieure

Caractéristiques uniques du tourbillon central

Au cœur de la Orbis in Machina se trouve le Calibre RD115, un mouvement à tourbillon central composé de 283 pièces et 29 rubis. Cette configuration permet non seulement de mettre en valeur le mécanisme complexe du tourbillon, mais aussi d'offrir une lecture du temps captivante et centrée.

283 composants, 29 rubis

Mouvement manuel démontrant une précision remarquable

Design et esthétique

Le design de la Orbis in Machina est une véritable étude de contrastes. Avec ses cercles concentriques en or rose et gris anthracite qui indiquent les secondes, les minutes et les heures, ainsi que ses aiguilles volantes travaillées et son décor à plusieurs niveaux, chaque détail témoigne d'un savoir-faire exceptionnel.

Esthétique de contrastes raffinés et charmants

Mise en scène spectaculaire du tourbillon au centre du cadran

Finissage et certification de prestige

Retourner la montre révèle les rouages complexes du mouvement à travers un fond de boîtier transparent. Le finissage à la main, impliquant 19 techniques différentes, et les détails minutieux rendent hommage à l'héritage horloger de Genève, justifiant ainsi la certification prestigieuse du Poinçon de Genève dont bénéficie la Orbis in Machina.

Techniques de finissage manuel démontrant une maîtrise artisanale

Certification Poinçon de Genève, gage de qualité et d'exclusivité

Conception du boîtier et exclusivité

Le boîtier de 45 mm en or rose, surmonté d'une lunette assortie, et accompagné d'un bracelet en cuir noir, confère à cette montre un aspect à la fois majestueux et élégant. Comme souvent chez Roger Dubuis, la production est limitée à 88 exemplaires, faisant de chaque montre un objet de collection convoité.

Boîtier en or rose de 45 mm pour une présence affirmée au poignet

Série limitée à 88 pièces, renforçant son caractère exclusif

En conclusion, la montre Orbis in Machina de Roger Dubuis ne se contente pas de suivre les tendances, elle les crée. En intégrant un tourbillon au design révolutionnaire et en respectant les normes les plus strictes de l'horlogerie de luxe, cette montre est destinée à devenir une référence dans le monde des montres de haute gamme.