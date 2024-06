La nouvelle Masterpiece Skeleton Label Noir de Maurice Lacroix : l’obscurité sublime qui va révolutionner votre poignet

L’horlogerie suisse s’apprête à vivre un séisme avec le lancement de la Masterpiece Skeleton Label Noir de Maurice Lacroix. Cette édition limitée promet de redéfinir les codes du luxe horloger en alliant design avant-gardiste et technicité exceptionnelle. Préparez-vous à plonger dans les ténèbres fascinantes de cette montre qui risque de faire trembler le monde de l’horlogerie !

Une collaboration qui fait des étincelles

La nouvelle Masterpiece Skeleton Label Noir est le fruit d’une collaboration renouvelée entre Maurice Lacroix et la maison de design genevoise Label Noir. Cette union créative avait déjà fait sensation en 2020 avec une version limitée de l’Aikon :

Un succès fulgurant avec une vente éclair en quelques minutes

Un design monochrome noir et gris caractéristique de Label Noir

Une approche audacieuse du style intégré

Cette nouvelle itération reprend les codes esthétiques de la première collaboration tout en les appliquant à la collection phare de Maurice Lacroix, la Masterpiece.

Un retour aux sources réinventé

La Masterpiece Skeleton Label Noir (réf. MP7228-DLB04-090-2) s’inspire du modèle Masterpiece Skeleton original, lancé il y a plus d’une décennie :

Un design familier mais totalement repensé

L’absence de version standard dans la collection actuelle

Le retour d’un mouvement manufacture très apprécié des fans

Cette édition limitée marque le grand retour d’un modèle culte, sublimé par une esthétique contemporaine et audacieuse.

Un boîtier qui joue avec les ombres

Le boîtier de la Masterpiece Skeleton Label Noir est un véritable jeu d’ombres et de matières :

Acier inoxydable avec finition entièrement sablée

Revêtement DLC gris anthracite sur le boîtier

Lunette et couronne en DLC noir

Verre saphir bombé à l’avant

Fond transparent fixé par quatre vis

Caractéristiques techniques :

Diamètre : 43 mm

Épaisseur : 13 mm (verre inclus)

Entraxe : 21 mm

Longueur totale : 51 mm

Poids : 84 grammes (bracelet inclus)

Étanchéité : 50 mètres

Un cadran qui n’en est pas un

La Masterpiece Skeleton Label Noir fait le choix audacieux de supprimer totalement le cadran :

Absence d’index ou de marquages

Mouvement entièrement visible

Aiguilles centrales des heures et des minutes avec inserts luminescents blancs

Petite seconde à 9h presque invisible en finition noire mate

Logo Maurice Lacroix gravé directement sur la platine

Signature secondaire et logo Label Noir imprimés sous le verre

Ce design minimaliste offre une lisibilité approximative du temps, privilégiant l’esthétique à la praticité.

Un cœur mécanique exposé

Le mouvement Calibre ML134 à remontage manuel est le véritable protagoniste de cette montre :

Finition PVD noire sur toutes les platines et ponts

Surfaces brossées, parties sablées en creux et bords polis

Visible des deux côtés grâce au fond transparent

Caractéristiques techniques :

Fréquence : 18 000 alternances par heure (2,5 Hz)

Réserve de marche : 45 heures

Absence de mécanisme stop-seconde

Un bracelet qui épouse le poignet

La Masterpiece Skeleton Label Noir est montée sur un bracelet en nylon noir :

Rembourré avec coutures contrastantes blanches

Barrettes à dégagement rapide intégrées

Largeur : 21 mm au boîtier, 18 mm au fermoir

Boucle déployante signée avec finition DLC gris foncé

Logo Maurice Lacroix en DLC noir sur le bracelet

Le bracelet offre un confort surprenant malgré une certaine rigidité initiale.

Une édition limitée qui va faire des jaloux

La Masterpiece Skeleton Label Noir est produite en seulement 288 exemplaires :

Prix de vente conseillé : 7 425 euros

Positionnement haut de gamme dans la collection Maurice Lacroix

Un rapport qualité-prix discutable sur le plan technique

Un design unique qui justifie son tarif pour les amateurs

Cette montre s’adresse aux collectionneurs en quête de pièces originales et aux amateurs de design horloger avant-gardiste.

La Maurice Lacroix Masterpiece Skeleton Label Noir est bien plus qu’une simple montre squelette. Elle incarne l’audace d’un design poussé à l’extrême, où l’esthétique prime sur la fonctionnalité. Son allure sombre et technique évoque un accessoire digne de Batman, alliant sophistication et mystère. Bien que son mouvement ne rivalise pas avec les prouesses techniques de certaines manufactures, sa présentation visuelle en fait un objet de désir unique. Pour les amateurs de montres squelettes au style affirmé, cette édition limitée représente une opportunité rare de se démarquer avec une pièce aussi fascinante qu’exclusive.