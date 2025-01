La nouvelle IWC Pilot’s Watch Mark XX Mercedes-AMG Petronas Formula One : quand l’horlogerie rencontre la Formule 1

La saison 2025 de Formule 1 n’a pas encore démarré que la manufacture IWC nous surprend déjà avec le lancement discret d’une nouvelle référence : la Pilot’s Watch Mark XX Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Une montre qui célèbre le partenariat technique entre le manufacturier de Schaffhouse et l’écurie championne du monde.

Un partenariat horloger d’excellence

Voilà maintenant 12 ans qu’IWC occupe le rôle de « Partenaire Technique Officiel » de l’équipe Mercedes-AMG Petronas Formula One. Au fil des années, la manufacture nous a habitués à des séries spéciales tantôt accessibles, tantôt extraordinaires. Cette nouvelle Mark XX s’inscrit dans la première catégorie, avec un boîtier aux dimensions raisonnables qui la rend particulièrement désirable pour les amateurs de montres sportives élégantes.

Une signature visuelle unique

Ce qui frappe immédiatement, c’est cette teinte vert Petronas si caractéristique qui habille les index et les aiguilles. Une couleur qui est progressivement devenue la signature d’IWC (petit clin d’œil : on se souvient que Rolex avait brusquement arrêté sa déclinaison turquoise sur les Oyster Perpetual, laissant le champ libre à cette teinte si particulière).

Une montre pilote repensée

Le boîtier en titane grade 5 mesure 40 millimètres de diamètre pour une épaisseur maîtrisée de 10,6 millimètres. Un choix particulièrement judicieux qui rappelle l’utilisation de matériaux techniques dans les Formule 1. Le traitement sablé intégral confère à la montre une allure mate sophistiquée, en parfaite adéquation avec son ADN sportif.

L’étanchéité est garantie à 100 mètres, avec une couronne vissée qui assure une protection optimale du mouvement. Le bracelet est équipé du système de changement rapide EasX-CHANGE, une fonctionnalité pratique (même si son nom peut faire sourire) qui permet de modifier facilement le style de la montre.

Un cadran lisible et fonctionnel

Les aiguilles des heures et des minutes, généreusement dimensionnées, sont une caractéristique emblématique de la collection Mark XX. Les chiffres arabes, imposants, renforcent la lecture intuitive de l’heure. Un guichet de date ton sur ton remplace l’index à 3 heures, créant une harmonie visuelle réussie avec l’ensemble du cadran.

Le traitement luminescent se concentre sur les positions stratégiques : un grand triangle à midi, les index à 3, 6, 9 heures et les aiguilles principales. Une approche minimaliste qui divise les puristes (personnellement, j’aurais apprécié un traitement luminescent intégral, comme sur les premières Mark).

Un calibre moderne et performant

Sous le fond plein en titane bat le calibre manufacture IWC 32111. Ce mouvement, dérivé de la base ValFleurier (que l’on retrouve notamment dans les Baume & Mercier Baumatic), offre des performances remarquables avec une réserve de marche de 120 heures. Le balancier oscille à la fréquence moderne de 4 Hz, assurant une précision optimale.

Cette évolution du calibre 32110 double presque l’autonomie, passant de 3 à 5 jours de réserve de marche. Une certification COSC n’aurait pas été de trop pour cette édition technique, mais les performances intrinsèques du mouvement restent excellentes.

Une montre de caractère

Cette nouvelle Mark XX en titane trouvera sans doute son public parmi les passionnés d’horlogerie et de Formule 1. Son format contenu de 40 millimètres la rend plus polyvalente que certaines éditions précédentes (je pense notamment à la Big Pilot’s Perpetual Calendar « Toto Wolff » et ses imposants 46,2 millimètres).

La Pilot’s Watch Mark XX Mercedes-AMG Petronas Formula One Team (référence IW328210) est proposée au prix de 5 800 euros. Un positionnement cohérent pour une montre manufacture en titane, dotée d’une finition exemplaire et d’un mouvement performant.