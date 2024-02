La nouvelle fonctionnalité de l’application Caméra de la Google Pixel Watch va vous séduire

Les détenteurs de la Google Pixel Watch sont en droit de se réjouir : une mise à jour récente rend le contrôle de l'appareil photo du téléphone Pixel via la montre encore plus performant et intuitif.

Nouvelle mise à jour, nouvelles possibilités

La capacité à contrôler l'appareil photo du smartphone Pixel grâce à la montre connectée Pixel Watch était déjà appréciable, bien que quelque peu restreinte. Jusqu'à présent, les utilisateurs pouvaient déclencher une prise de vue sans avoir besoin de toucher leur téléphone – une aubaine pour les autoportraits ou les photos de groupe où l'on souhaite figurer sans recourir à un photographe. Les options étaient cependant basiques, limitées à un retardateur de trois secondes et au basculement entre les caméras avant et arrière, avec la possibilité de zoomer.

Mais la récente actualisation apporte son lot d'améliorations significatives. L'interface de l'application Caméra se divise désormais en trois sections distinctes : prise de vue, modes et retardateur. Cette restructuration ergonomique offre aux utilisateurs une palette d'options autrement plus riche que par le passé.

Des fonctionnalités enrichies pour une expérience optimisée

Dans le détail, voici ce que cette mise à jour introduit :

Une section caméra qui permet toujours de passer d'une caméra à l'autre, de zoomer et de capturer des photos.

Un onglet modes enrichi offrant la sélection entre différents types tels que Night Sight , portrait, vidéo, ralenti (slow motion) et accéléré (time-lapse).

, portrait, vidéo, ralenti (slow motion) et accéléré (time-lapse). Plus d'options pour le retardateur : choix entre un délai de trois ou dix secondes, ou pas de retardateur du tout.

Certes, ces nouveautés impliquent quelques manipulations supplémentaires pour prendre une photo mais elles contribuent indéniablement à élargir le champ des possibilités créatives et pratiques offertes aux utilisateurs. Ce gain en fonctionnalité pourrait s'avérer particulièrement appréciable avec le Pixel Fold, qui peut se tenir debout seul pour prendre des clichés.

Compatibilité et accessibilité

Pour bénéficier des options fraîchement ajoutées, il suffit de disposer de la version 9.2 de l'application Caméra sur la Pixel Watch. Cette mise à jour est accessible tant aux possesseurs du premier modèle qu'à ceux anticipant l'acquisition du futur Pixel Watch 2. Une aubaine pour tous les amateurs d'horlogerie connectée qui cherchent à allier esthétique traditionnelle et technologie pointue dans un accessoire du quotidien.