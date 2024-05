La nouvelle ère des montres Zodiac Super Sea Wolf GMT avec le mouvement STP

La collection Super Sea Wolf GMT de Zodiac s'enrichit de deux nouveaux modèles dotés de mouvements in-house développés avec la Swiss Technology Production. Découvrez les détails et les spécifications qui marquent cette évolution importante.

Innovation technique avec le mouvement STP 7-20 GMT

La grande nouveauté pour la collection Zodiac Super Sea Wolf GMT est l'intégration du mouvement automatique STP 7-20 GMT, développé entièrement en interne. Ce mouvement de type « caller » GMT se caractérise par une aiguille indépendante de 24 heures, idéale pour les voyageurs souhaitant suivre deux fuseaux horaires simultanément.

: Le STP 7-20 GMT fonctionne à une fréquence de 28,800 alternances par heure, avec 26 rubis et offre une réserve de marche de 40 heures. Précision et durabilité : Il comprend également une fonction de mise à la date rapide et une seconde centrale arrêtable pour un réglage précis de l'heure.

Design et fonctionnalités

Les nouveaux modèles Super Sea Wolf GMT se présentent dans un boîtier en acier inoxydable de 40 mm de diamètre, avec une épaisseur de 13.6 mm et une distance entre les cornes de 47.8 mm. Le verre saphir surmontant le cadran assure une excellente lisibilité et protection.

: Parfait pour les plongées, le modèle est étanche jusqu'à 200 mètres. Esthétique captivante : Le modèle offre un choix entre un bezel bidirectionnel noir et gris ou rose et blanc, tous deux fabriqués en cristal K1 pour une durabilité et une clarté accrues.

Les choix de style

Les montres sont disponibles en deux variantes de couleurs : l'une plus sobre avec un cadran sunburst noir et une lunette noire et grise, et l'autre plus audacieuse avec un cadran noir contrasté par une lunette et une aiguille des heures rose et blanc.

: Les aiguilles massives et les indices appliqués sont revêtus de Super-LumiNova, garantissant une excellente lisibilité dans l'obscurité. Fenêtre de date : Située à 3 heures, elle est encadrée pour une intégration esthétique avec le disque de date assorti à la couleur du cadran.

Confort et polyvalence

Chaque montre est équipée d'un bracelet en acier inoxydable à cinq maillons, une première pour ce modèle, qui ajoute une touche élégante à ce garde-temps par ailleurs très sportif. De plus, la largeur des cornes de 20 mm permet un changement facile de bracelet, adaptant la montre à chaque style ou besoin.

Bracelet interchangeable : Zodiac offre également une large sélection de bracelets en caoutchouc, disponibles dans divers styles et couleurs.

Ces nouveautés de Zodiac, avec leur mouvement in-house et leurs designs dynamiques, sont parfaites pour l'aventurier moderne, alliant précision suisse et audace stylistique. Ces montres ne sont pas seulement des instruments de mesure du temps, mais de véritables déclarations de style prêtes à accompagner toutes vos aventures.

Disponibles à l'achat en ligne, les modèles gris et noir Super Sea Wolf GMT (réf. ZO9415) et rose et blanc Super Sea Wolf GMT (réf. ZO9416) sont proposés à 1 950 USD chacun. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de Zodiac.