La nouvelle Cyrus Genève Klepcys GMT Royal Purple enflamme le marché du luxe avec son design révolutionnaire

La maison horlogère Cyrus Genève frappe fort avec le lancement de sa nouvelle Klepcys GMT Royal Purple. Une création audacieuse qui réinvente les codes de la montre de voyage avec une signature esthétique unique et une couleur violette royale saisissante. Une pièce d’exception qui marque une nouvelle ère dans l’histoire de la manufacture suisse.

Un design architectural alliant légèreté et robustesse

La Klepcys GMT Royal Purple se distingue par son boîtier coussin emblématique de 42 millimètres de diamètre et 13,9 millimètres d’épaisseur. Cette architecture unique est façonnée en titane grade 5, un matériau noble alliant légèreté et résistance. Les finitions alternent habilement les surfaces polies et brossées, créant un jeu de lumière fascinant. Les flancs du boîtier et les cornes évidées confèrent à la montre une allure résolument sportive, renforcée par une étanchéité garantie jusqu’à 100 mètres.

Une ergonomie pensée pour les voyageurs

L’innovation se manifeste également dans le système de double couronne positionné à 3 et 9 heures. La couronne principale à 3 heures assure le remontage et le réglage des deux fuseaux horaires. Sa jumelle à 9 heures, intégrant un poussoir, permet l’ajustement rapide de l’heure locale par incréments d’une heure. Une fonctionnalité GMT intuitive pensée pour les globe-trotters exigeants.

Un cadran sculptural sublimé par la couleur royale

Le cadran tridimensionnel caractéristique de la collection Klepcys atteint de nouveaux sommets de sophistication. Le pont supérieur ajouré, traité par déposition atomique (ALD), arbore une teinte violette royale d’une profondeur exceptionnelle. Cette finition exclusive garantit non seulement une uniformité chromatique parfaite mais assure également une protection optimale contre la corrosion.

Une lisibilité optimisée en toutes circonstances

Un disque en saphir portant des chiffres arabes luminescents entoure harmonieusement le cadran. La lecture du temps est facilitée par un réhaut anthracite pour les minutes et des accents Super-LumiNova garantissant une visibilité parfaite dans l’obscurité. L’indicateur rétrograde du second fuseau horaire sur 24 heures traverse majestueusement le centre du cadran, tandis qu’un compteur des secondes à 6 heures parachève cette composition dynamique.

Un mouvement manufacture d’exception

Au cœur de cette merveille technique bat le calibre CYR708, fruit du génie créatif de Jean-François Mojon. Ce mouvement automatique, cadencé à 28’800 alternances par heure, délivre une généreuse réserve de marche de 55 heures. La masse oscillante violette royale, ornée du logo Cyrus et de la devise « The Conquest of Innovation », témoigne d’une recherche esthétique poussée à l’extrême.

Une personnalisation raffinée

La Klepcys GMT Royal Purple se décline avec trois options de bracelets : un bracelet en titane intégré, une version en Cordura gris avec surpiqûres assorties, ou un bracelet en alligator violet royal. Les deux dernières options sont équipées d’une boucle déployante en titane gravée du logo Cyrus. Une édition limitée dont le prix reste confidentiel, réservée aux collectionneurs les plus avertis.