La nouvelle collection IWC Portugieser : trois montres qui marquent les esprits

Présentées à Watches and Wonders 2024 à Genève, les trois nouvelles montres IWC Portugieser offrent des designs éblouissants et une performance inégalée, dont une à moins de 9000 euros qui promet de séduire un large public.

Un héritage renouvelé avec élégance

La ligne Portugieser d'IWC, née d'une demande de deux importateurs portugais en 1939, a longtemps été célébrée pour son design grand format et sa précision remarquable. Après un renouveau triomphal en 1993 avec la Portuguese Jubilee, la collection continue d'évoluer avec des montres qui allient esthétique raffinée et fonctionnalité sportive.

: Chaque cadran est le résultat de plus de 60 étapes de fabrication à la main. Réserve de marche : Chaque modèle offre jusqu'à 46 heures de réserve de marche, témoignant de l'expertise technique d'IWC.

IWC Portugieser Bleu horizon

Le premier modèle, avec son cadran « Bleu horizon », évoque le ciel lumineux du début d'après-midi. Encadré d'un boîtier en or blanc 18 carats et accompagné d'un bracelet en veau de Santoni, ce garde-temps est une véritable œuvre d'art. Son prix de 21.000 euros reflète son exclusivité et son élégance sophistiquée.

: Un cadran bleu profond encadré par de l'or blanc précieux. Bracelet en cuir de veau : Confort et luxe grâce au cuir de Santoni.

IWC Portugieser Obsidienne

Le deuxième modèle, le Portugieser Obsidienne, arbore un cadran noir profond dans un boîtier en or rose 5N 18 carats. Les aiguilles plaquées or et les appliques se détachent magnifiquement sur le fond noir, créant un effet de profondeur saisissant grâce à une finition laquée exceptionnelle. Ce modèle est disponible pour 19.900 euros.

: Or rose et cadran noir pour une allure nocturne étoilée. Bracelet en cuir d'alligator : Élégance et prestige avec du cuir fin de Santoni.

IWC Portugieser Dune

Le troisième modèle, le Portugieser Dune, se distingue par son boîtier en acier inoxydable et son cadran couleur « Dune ». Les aiguilles dorées et les appliques en or semblent flotter au-dessus du cadran, reflétant la lumière du soir qui s'estompe. Ce modèle est le plus accessible financièrement, proposé à 8950 euros, ce qui en fait une option attrayante pour les passionnés d'horlogerie à la recherche d'une montre de luxe abordable.

: Un cadran « Dune » qui capture l'essence du crépuscule. Accessibilité : Un prix plus abordable pour une montre de haute horlogerie.

Chaque modèle de cette nouvelle collection IWC Portugieser est une démonstration de l'expertise et du style intemporel de la marque, promettant de captiver aussi bien les collectionneurs avertis que les nouveaux admirateurs de montres de luxe.