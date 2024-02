La montre Tissot dédiée à Damian Lillard à 895 € : un succès fulgurant

Un mariage parfait entre le monde du basket-ball et celui de l'horlogerie, la montre Tissot créée en l'honneur de Damian Lillard, star de la NBA, s'est envolée des stocks à la vitesse de l'éclair, témoignant de son caractère exceptionnel.

Une collaboration étoilée entre Tissot et Damian Lillard

En 2020, la révélation de la PRX Powermatic 80 par Tissot a marqué les esprits avec sa réinterprétation moderne d'un classique des années 70. L'association entre Damian Lillard, figure emblématique de la NBA, et la prestigieuse marque horlogère suisse n'a fait qu'amplifier l'attrait pour ce modèle spécial. Conçue pour refléter l'unicité et le talent de Lillard, cette montre incarne la fusion entre excellence sportive et finesse horlogère.

Design et esthétique : un hommage à la carrière de Lillard

Le boîtier de 40 mm, réalisé en PVD or, allie parfaitement élégance et modernité. Le bracelet en acier, avec ses finitions alternées polies et satinées, complète l'aspect luxueux du garde-temps. Le cadran noir, agrémenté de détails dorés, d'indices luminescents, et de nouvelles aiguilles, assure une lisibilité sans faille dans toutes les conditions de lumière.

Le cadran présente un motif original avec le chiffre ‘0', numéro de maillot de Lillard chez les Milwaukee Bucks, remplaçant le traditionnel motif gaufre des modèles PRX Powermatic 80. Cette personnalisation apporte une touche d'originalité et d'identification forte à la montre.

Des détails personnalisés pour une montre unique

Les éléments gravés sur le rehaut sont autant de clins d'œil à la personnalité et à la carrière de Damian Lillard. On y trouve les inscriptions ‘DAME' et ‘TIME', ainsi que l'acronyme ‘YKWTII' (You Know What Time It Is), évoquant le surnom et les moments clés du joueur. Les initiales ‘DDKK', rendant hommage à sa famille, sont également gravées discrètement, témoignant de la dimension personnelle de cette édition.

Le monogramme noir et doré avec la lettre D stylisée en signe dollar au centre des aiguilles renforce l'identité visuelle de la montre et son lien avec Damian Lillard.

Une rupture de stock prévisible

Proposée à 895 €, cette montre Tissot n'a pas tardé à connaître un succès retentissant, conduisant rapidement à une rupture de stock. La combinaison d'un design remarquable, de détails personnalisés et d'une association avec une star de la NBA telle que Damian Lillard explique cet engouement sans précédent.

Les amateurs de basket-ball, les passionnés d'horlogerie, ou simplement ceux à la recherche d'une pièce horlogère exceptionnelle, ont été séduits par cette montre qui transcende les simples frontières du temps pour devenir un véritable hommage à la carrière d'un des joueurs les plus