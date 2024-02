La montre spéciale Porsche Garmin Epix 2 : un bijou de technologie pour 1250€

Découvrez la nouvelle édition spéciale Porsche de la montre Garmin Epix 2, un partenariat de luxe qui allie performance et élégance.

Une collaboration prestigieuse

Garmin a discrètement lancé une version spéciale de sa montre Epix 2, en collaboration avec Porsche. Repérée pour la première fois via l'écran de jumelage de l'application officielle Garmin, cette montre est désormais disponible à l'achat sur le site Porsche Design.

Caractéristiques et design exclusifs

Avec un écran AMOLED de 1,3 pouce, des cartes préchargées, y compris topographiques, et une résistance à l'eau jusqu'à 10 ATM, la montre est idéale pour la natation et le snorkeling. Les différences majeures résident dans le design, avec un bracelet en silicone marqué Porsche et des motifs rappelant la bande de roulement des pneus, ainsi qu'un boîtier en acier inoxydable avec des vis en ion-plaqué noir contrastant.

Le bouton de démarrage/arrêt arbore fièrement l'emblème Porsche, complété par un anneau rouge autour de la lunette intérieure et trois cadrans personnalisables aux couleurs de Porsche.

Un prix à la hauteur de l'exclusivité

Cette montre de luxe affiche un prix de 1250€, reflétant le prestige de la collaboration avec la marque automobile de luxe, par rapport à la version Saphir Titane de l'Epix 2 proposée à 999,99€.

Que réserve l'avenir à Garmin ?

Garmin ne s'arrête pas là. Avec la sortie attendue de deux nouvelles montres GPS, l'Instinct Crossover et la Vivomove Trend, qui combinent affichages numériques et aiguilles analogiques physiques, la fin de l'année promet d'être riche en nouveautés. L'autorisation de vente de la Vivomove Trend par la Commission Fédérale des Communications (FCC) laisse présager une sortie imminente.

Cette montre spéciale Porsche Garmin Epix 2 symbolise parfaitement l'alliance entre la haute technologie de Garmin et le luxe de Porsche, offrant aux amateurs de montres et de voitures une pièce d'exception qui ne manquera pas de marquer les esprits.