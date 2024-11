La montre Omega à 7100 euros que Daniel Craig a portée à Los Angeles : un chef-d’œuvre intemporel

Lors des Governors Awards de cette année, Daniel Craig a captivé l’attention en arborant une pièce unique : une montre Omega Seamaster Diver 300 inédite. Entre élégance et prouesse technique, cet accessoire confirme son statut d’icône intemporelle.

Un Daniel Craig métamorphosé, toujours fidèle à Omega

En 2024, Daniel Craig n’a pas seulement marqué les esprits pour son rôle dans le très attendu Queer de Luca Guadagnino, mais également pour sa transformation stylistique. Adieu les cheveux courts et les costumes rigides, l’acteur ose désormais une allure plus décontractée avec une crinière mi-longue et des costumes amples signés Loewe. Pourtant, un élément demeure inchangé : son attachement indéfectible aux montres Omega.

Lors des prestigieux Governors Awards, Daniel Craig portait une version inédite de la Seamaster Diver 300, qui allie sophistication et robustesse. Cette pièce exceptionnelle présentait une lunette bordeaux, un cadran noir raffiné et un bracelet milanais, un choix parfaitement en accord avec son élégance naturelle.

La Seamaster Diver 300 : un héritage horloger inégalé

L’histoire de la Seamaster Diver 300 remonte à 1993, lorsqu’Omega a lancé cette montre emblématique pour redéfinir les codes des montres de plongée. Depuis, elle s’est imposée comme une référence incontournable, notamment grâce à son partenariat avec la saga James Bond.

Parmi ses caractéristiques techniques, la Seamaster Diver 300 est équipée :

D’une étanchéité jusqu’à 300 mètres , idéale pour les plongeurs professionnels et amateurs.

, idéale pour les plongeurs professionnels et amateurs. D’une lunette de plongée rotative pour mesurer les temps d’immersion avec précision.

D’une soupape d’échappement à l’hélium, conçue pour les plongées en environnement extrême.

Cette montre n’est pas seulement un outil technique, mais également un véritable bijou qui s’adapte aussi bien aux missions sous-marines qu’aux tapis rouges.

Une collaboration historique entre Omega et James Bond

Depuis 1995, Omega et James Bond entretiennent une relation étroite. La Seamaster Diver 300 a notamment accompagné Pierce Brosnan dans GoldenEye et Daniel Craig tout au long de son parcours en tant que 007, jusqu’à Mourir peut attendre en 2021.

Le choix de Daniel Craig pour les Governors Awards ne fait que renforcer ce lien historique. En associant la Seamaster à son smoking Loewe, il perpétue l’image d’un James Bond raffiné et aventureux, tout en ajoutant une touche personnelle avec cette version unique.

Une pièce inédite au service du style et de la performance

Cette dernière version de la Seamaster Diver 300 arbore une combinaison audacieuse de couleurs et de matériaux. Le cadran noir et la lunette bordeaux créent un contraste subtil, tandis que le bracelet milanais ajoute une touche vintage et sophistiquée.

Avec un prix estimé à 7100 euros, cette montre est plus qu’un simple accessoire. Elle incarne le savoir-faire d’Omega et la capacité de la maison à innover tout en respectant ses traditions. C’est une pièce qui attire les collectionneurs autant que les amateurs de mode.

Une passion horlogère qui ne faiblit pas

Daniel Craig a souvent été vu avec des montres Omega exclusives lors d’événements marquants. L’année dernière, il avait fait sensation avec une Speedmaster Professional à cadran blanc lors de l’exposition Planet Omega à New York. Cette année, à Paris, c’est une Seamaster Diver 300 argentée qui ornait son poignet.

Chaque apparition alimente la fascination autour de ses choix horlogers, renforçant l’idée que l’acteur est bien plus qu’un ambassadeur : il est un véritable passionné d’horlogerie.

Pourquoi la Seamaster Diver 300 fascine-t-elle autant ?

Ce modèle emblématique combine trois éléments clés :

Un design intemporel, parfait pour toutes les occasions.

Des performances techniques impressionnantes.

Un héritage fort, lié à l’une des franchises cinématographiques les plus iconiques.

Ces caractéristiques en font une montre unique, capable de séduire aussi bien les amateurs de mode que les férus de technologie.

Un bijou au poignet d’une légende

La Seamaster Diver 300 que portait Daniel Craig lors des Governors Awards n’est pas seulement une montre : c’est une déclaration de style et de caractère. Elle reflète à la fois l’évolution de l’acteur et son attachement aux valeurs intemporelles d’Omega.

Avec cette pièce exceptionnelle, Daniel Craig prouve une fois de plus qu’il est, à sa manière, un James Bond éternel.