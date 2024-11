La montre Lip du Général de Gaulle aux enchères : un événement historique sans précédent

Une vente aux enchères d’une envergure exceptionnelle se prépare à Paris, à l’Hôtel Marcel Dassault, orchestrée par la prestigieuse maison Artcurial. Cet événement, intitulé « De Gaulle, Une succession pour l’Histoire », s’annonce comme un rendez-vous mémorable pour les passionnés d’histoire et les collectionneurs les plus exigeants. Parmi les 350 lots proposés, dont l’estimation globale avoisine le million d’euros, se distingue un objet d’une valeur inestimable : la montre Lip ayant appartenu au Général de Gaulle.

Un héritage historique d’une grande richesse

Les objets mis en vente sont tous issus de la succession de l’amiral Philippe de Gaulle, fils du Général, disparu en mars 2023 à l’âge vénérable de 102 ans. Ce dernier avait eu la clairvoyance de publier la quasi-totalité des manuscrits et correspondances personnels proposés aux enchères entre 1980 et 1997 dans les treize volumes des « Lettres, notes et Carnets ».

Au sein de cette collection remarquable, on découvre :

Un manuscrit de « La Discorde chez l’Ennemi », le premier ouvrage de l’officier de Gaulle publié en 1924 (estimation : 50 000 à 60 000 euros)

Une correspondance nourrie entre le Général et son fils Philippe

Des lettres familiales émouvantes, à l’image d’un instantané saisissant des combats de mai 1940 adressé à son épouse (estimation : 7 000 à 8 000 euros)

Le Général de Gaulle, un fervent défenseur de l’horlogerie française

Si le Général de Gaulle n’a jamais manifesté un attrait particulier pour les objets « de luxe », il était en revanche très attaché aux maisons et signatures incarnant l’excellence du savoir-faire français. La marque d’horlogerie Lip, qu’il arborait fréquemment à son poignet, comptait parmi les manufactures que de Gaulle avait fièrement choisies pour représenter la France.

C’est en 1958 que Charles de Gaulle s’était vu remettre par Fred Lip une première montre de la manufacture bisontine. Ému par ce présent, le Général aurait répondu par une lettre de remerciement assortie de la dédicace suivante : « À Monsieur Fred Lip, grâce à qui je mesure les heures qui me sont comptées. »

La montre Lip du Général sous le feu des enchères

À l’occasion de cette vente d’exception, Artcurial met aux enchères un second garde-temps Lip Calibre R27 ayant appartenu au « Grand Charles ». Cette montre, fabriquée entre 1958 et 1960, se distingue par son boîtier rond en or jaune aux anses biseautées et son numéro « 17298 ».

Ce modèle ne manquera pas de susciter la convoitise des collectionneurs les plus avertis, car son dos de boîtier arbore la mention « Patent Pending », prouvant qu’il s’agit de l’un des tout premiers exemplaires produits. Son estimation oscille entre 6 000 et 10 000 euros, mais il est fort probable que les enchères s’emballent pour cette pièce d’exception.

Un précédent record pour une montre Lip du Général

En juillet 2019, une autre montre Lip du Général de Gaulle, équipée du Calibre électromagnétique R27, avait été proposée aux enchères par Artcurial. La légende raconte que cette montre n’aurait jamais quitté la table de chevet de l’illustre président de la République. Lors de cette vente mémorable, elle avait atteint la somme record de 32 500 euros, pulvérisant son estimation basse de départ.

La montre mise en vente lors de l’événement « De Gaulle, Une succession pour l’Histoire » pourrait bien établir un nouveau record, tant la ferveur pour les objets ayant appartenu à cette figure historique est grande.

Le 16 décembre prochain, les projecteurs seront braqués sur la maison Artcurial pour cet événement hors du commun. Les passionnés d’histoire et d’horlogerie auront peut-être la chance de repartir avec un morceau du patrimoine français au poignet. Une certitude se dégage : la montre Lip du Général de Gaulle restera à jamais un symbole de l’excellence horlogère française et de l’héritage intemporel du « Grand Charles ».