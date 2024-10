La montre IWC Schaffhausen de Lewis Hamilton adjugée pour 254 000 € aux enchères

Une montre IWC Schaffhausen portée par le célèbre pilote de Formule 1 Lewis Hamilton a été vendue pour la somme impressionnante de 254 000 € lors d’une vente aux enchères à Zurich. Cet événement, organisé par Bonhams, avait pour but de soutenir Laureus, une organisation à but non lucratif œuvrant pour le bien social à travers des programmes sportifs.

une montre portée lors de la victoire historique de Lewis Hamilton

La montre en question a une histoire particulièrement marquante : elle a été portée par Lewis Hamilton sur le podium du Grand Prix de Silverstone 2024, où il a remporté son neuvième titre, établissant ainsi un record historique en Formule 1. Cette victoire, qui a marqué les esprits, a également renforcé la symbolique autour de cette pièce d’horlogerie unique.

Ce modèle IWC Pilot’s Watch Performance Chronograph 41 de l’équipe Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team a été spécialement conçu pour le célèbre pilote britannique. Il a été adjugé lors d’une vente très disputée, le prix final étant plus de sept fois supérieur à l’estimation initiale des experts.

un modèle unique à la hauteur de la carrière d’Hamilton

La montre de Lewis Hamilton n’est pas un modèle ordinaire. Conçue par IWC Schaffhausen, elle fait partie de la célèbre gamme des Pilot’s Watch Chronograph, une collection prisée pour son élégance et sa robustesse. Ce modèle de 41 mm, inspiré des performances de l’équipe Mercedes-AMG PETRONAS, reflète la passion du pilote pour la haute technologie et le design de pointe.

Dotée d’un cadran noir profond avec des accents verts rappelant les couleurs de l’écurie Mercedes, cette montre se distingue par son caractère sportif et raffiné. De plus, les matériaux haut de gamme utilisés, tels que le titane, assurent une légèreté et une durabilité optimales, parfaites pour un usage quotidien ou lors de grands événements sportifs.

Boîtier en titane de 41 mm

Cadran noir avec accents verts Mercedes-AMG PETRONAS

Mouvement automatique de haute précision

Fonctions chronographe et date

un succès aux enchères au-delà des attentes

Lors de la vente aux enchères organisée par Bonhams à Zurich, la montre de Lewis Hamilton a fait l’objet d’un vif intérêt de la part des collectionneurs. Initialement estimée bien en dessous du prix final, la montre a finalement été vendue pour 254 000 €, soit environ 220 000 CHF. Cette somme représente sept fois le prix attendu, témoignage de l’engouement autour des objets liés au septuple champion du monde de F1.

En plus de la montre, une paire de gants de course signés par Hamilton, qu’il avait portés lors de cette même course, a également été incluse dans la vente, ajoutant une valeur sentimentale à cet ensemble déjà exceptionnel.

un événement au profit d’une cause caritative

Cette vente aux enchères avait une dimension philanthropique, puisqu’elle visait à collecter des fonds pour Laureus, une organisation caritative qui utilise le sport pour améliorer la vie de jeunes défavorisés à travers le monde. Fondée en 1999, Laureus soutient des programmes qui encouragent l’inclusion sociale et l’éducation à travers le sport, un domaine dans lequel Lewis Hamilton s’est lui-même engagé.

En mettant en vente cette montre unique, Hamilton non seulement célèbre sa carrière exceptionnelle, mais contribue également à une cause qui lui tient à cœur, celle de rendre le sport accessible et bénéfique pour les communautés les plus vulnérables.

un souvenir inestimable pour les fans et collectionneurs

Pour les fans de Lewis Hamilton et les amateurs d’horlogerie, cette montre représente bien plus qu’un simple garde-temps. Elle symbolise un moment clé de l’histoire de la Formule 1 et la carrière légendaire du pilote britannique. Le fait qu’elle ait été portée lors d’une victoire aussi significative ajoute une dimension émotionnelle et historique qui en fait une pièce inestimable pour les collectionneurs.

Que ce soit pour sa valeur horlogère ou pour son lien avec l’un des plus grands champions de tous les temps, cette montre IWC Schaffhausen est désormais un symbole de l’excellence sportive et du savoir-faire horloger.