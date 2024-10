La Montre Interstellar RED 3.721 : Un morceau de Mars à votre poignet pour seulement 499 Euros

Interstellar, en collaboration avec la NASA, lance une montre révolutionnaire contenant un authentique fragment de la planète Mars. Cette pièce unique, baptisée RED 3.721, célèbre la mission Perseverance tout en offrant aux passionnés d’horlogerie et d’astronomie une expérience hors du commun.

Une collaboration inédite entre Interstellar et la NASA

Sébastien Colen, co-créateur de la marque d’horlogerie Col&McArthur, a conçu cette montre exceptionnelle avec le soutien officiel de la NASA. La RED 3.721 n’est pas seulement un instrument de mesure du temps, elle est un véritable hommage à la conquête spatiale et à la mission Perseverance, lancée entre juillet 2020 et février 2021.

Un design inspiré par la planète rouge

La RED 3.721 se distingue par son design unique :

Un cadran en 3D reproduisant fidèlement la surface martienne

Sept chiffres correspondant aux sept minutes de descente du rover Perseverance

Les dates et coordonnées exactes de l’atterrissage du rover

Une capsule sur le bracelet pouvant contenir un véritable fragment de météorite martienne

Le nom même de la montre, RED 3.721, fait référence à la couleur de Mars et à la force de gravité à sa surface (3,721 m/s²).

Un morceau de Mars à votre poignet

L’élément le plus remarquable de cette montre est sans doute la possibilité d’y intégrer un authentique fragment de Mars. Ce morceau provient d’une météorite martienne découverte dans le nord-ouest de l’Afrique en 2021. Il peut être placé dans une petite capsule sur le bracelet, offrant ainsi une expérience tactile et visuelle unique aux amateurs d’astronomie.

Une gamme de prix accessible

Interstellar propose plusieurs versions de la RED 3.721 :

399 euros pour le modèle de base avec bracelet en cuir (sans fragment de météorite)

499 euros pour la version incluant le morceau de roche martienne

899 euros pour l’édition comprenant un boîtier de rangement en titane

Ces tarifs relativement accessibles permettent à un large public de s’offrir un morceau d’histoire spatiale.

Une montre qui fait rêver

La RED 3.721 n’est pas qu’une simple montre, elle est un pont entre la Terre et Mars. Elle permet à chacun de porter à son poignet un fragment de l’univers et de l’exploration spatiale. Cette initiative d’Interstellar et de la NASA démontre comment l’horlogerie peut devenir un vecteur de fascination pour l’espace et la science.

Disponibilité et attentes

Les amateurs devront patienter jusqu’en novembre 2022 pour recevoir leur RED 3.721. Cette période d’attente ne fait qu’accroître l’anticipation autour de ce produit unique, qui promet de devenir un objet de collection prisé tant par les passionnés d’horlogerie que par les enthousiastes de l’espace.

Avec la RED 3.721, Interstellar et la NASA ont créé bien plus qu’une montre. Ils ont conçu un objet qui incarne l’esprit d’exploration et d’innovation. Cette pièce unique permet à chacun de porter un morceau de l’histoire spatiale à son poignet, rappelant constamment les prouesses technologiques et humaines nécessaires pour explorer notre système solaire. La RED 3.721 n’est pas seulement un instrument de mesure du temps, elle est un témoignage tangible de notre quête continue pour comprendre et explorer l’univers qui nous entoure.