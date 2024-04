La montre de Bovet qui résout l’énigme horlogère du changement d’heure saisonnier

La Récital 28 Prowess 1 de Bovet, avec son mécanisme entièrement mécanique, apporte une solution ingénieuse à l'un des plus grands casse-têtes de l'horlogerie : le changement d'heure dû à l'heure d'été.

Un défi horloger de taille

Depuis les années 1930 et l'avènement des montres de voyageurs affichant les heures du monde, les horlogers ont cherché à intégrer une complication capable de gérer les zones horaires mondiales et leurs exceptions, comme l'heure d'été. Avec la Récital 28 Prowess 1, Bovet relève ce défi en offrant une montre capable de s'adapter non seulement aux 24 fuseaux horaires mais aussi à l'heure universelle coordonnée (UTC), à l'heure d'été américaine (AST), à l'heure d'été européenne et américaine (EAS) et à l'heure d'hiver européenne (EWT).

Système de rouleaux : Affiche les noms de 24 villes, ajustables pour UTC, AST, EAS, ou EWT.

: Affiche les noms de 24 villes, ajustables pour UTC, AST, EAS, ou EWT. Complications avancées : Tourbillon volant et calendrier perpétuel combinés.

Une prouesse technique et esthétique

Au sein d'un grand cadran, la montre dispose d'un affichage innovant pour les noms des villes et les informations de calendrier, réinitialisables automatiquement en fin de mois. Le tourbillon volant, positionné à 12 heures, est un chef-d'œuvre de légèreté et de précision. Le design intérieur, avec son cadran en aventurine et les composants du mouvement visibles, élève la Récital 28 Prowess 1 au rang d'œuvre d'art.

Calibre maison R28-70-00X : 744 composants offrant une réserve de marche de 10 jours.

: 744 composants offrant une réserve de marche de 10 jours. Finitions artisanales : Côtes de Genève, perlage, et plus, visibles à travers le fond en saphir.

Un héritage d'innovation

Fort de son expérience dans le développement de montres complexes, Bovet continue de repousser les limites de l'horlogerie avec la Récital 28 Prowess 1. Cette montre, limitée à huit pièces par an et disponible en or rouge 18 carats, platine 950 et titane de grade 5, n'est pas seulement une prouesse technique ; c'est une invitation à redécouvrir la magie de l'analogique dans un monde dominé par le numérique.

Production limitée : Uniquement huit pièces par an, pour une exclusivité maximale.

: Uniquement huit pièces par an, pour une exclusivité maximale. Victoire au GPHG : Après le triomphe de la Récital 26 Brainstorm Chapter Two, la Récital 28 est promise à un bel avenir.

La Récital 28 Prowess 1 de Bovet ne se contente pas de résoudre un problème horloger complexe ; elle offre une nouvelle perspective sur le temps et ses mesures, mêlant habilement tradition horlogère et innovations techniques. Une montre qui, au-delà de son mécanisme impressionnant, incarne la quête d'excellence et d'art de vivre propre à Bovet.