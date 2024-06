La montre connectée de luxe de Montblanc est désormais encore plus belle

Si vous êtes désireux d’acquérir une montre connectée de luxe et que vous voulez l’une des plus attrayantes du marché, il y a une nouvelle option à choisir. Elle vient de Montblanc, qui a sorti la montre connectée Summit 3 dans une magnifique nouvelle couleur Bleu Glacier. Nous parlerons du prix dans un instant, mais jetons d’abord un bon coup d’œil à ce dont il s’agit.

Un boîtier en titane léger et résistant

Le boîtier de 42 mm est en titane et ne pèse que 78 grammes sans le bracelet. Il arbore la même finition polie que la Summit 3 standard, mais ici, il est entouré d’une lunette boussole bleue autour de l’écran. Cela confère à la Summit 3 Bleu Glacier un look plus sportif que les autres modèles.

La boîte contient deux bracelets : un bracelet en nylon-caoutchouc bleu et un superbe bracelet en cuir de veau cousu, également en bleu.

Des cadrans personnalisés assortis

Montblanc a ajouté divers cadrans personnalisés suivant le thème Bleu Glacier pour compléter l’ensemble. Le résultat est un style moins « classique » qui se distingue des modèles Summit 3 bicolores, déclinés en or et vert ou noir et vert.

Hormis la finition, la montre connectée Bleu Glacier possède les mêmes caractéristiques techniques que le reste de la gamme :

Système d’exploitation Wear OS 3 de Google

Processeur Qualcomm Snapdragon Wear 4100+

Verre saphir recouvrant l’écran AMOLED de 1,28 pouce

Un tarif élévé, à la hauteur du luxe proposé

Venons-en au prix. La Montblanc Summit 3 en Bleu Glacier est actuellement répertoriée sur la boutique en ligne britannique de Montblanc au prix de 1 140 livres sterling, soit le même tarif que les autres modèles Summit 3 bicolores.

Elle n’est pas encore disponible sur la boutique américaine, mais on peut s’attendre à ce qu’elle coûte 1 310 $ à son arrivée, ce qui correspond à la version bicolore vert et or. C’est légèrement plus cher que la Summit 3 standard à 1 270 $ dans une seule couleur.

Une montre d’exception pour les amateurs d’horlogerie connectée

La Montblanc Summit 3 Bleu Glacier est une montre connectée élégante et raffinée, qui séduira à coup sûr les amateurs de belles pièces horlogères high-tech. Son boîtier en titane, ses bracelets interchangeables et ses cadrans personnalisés en font un accessoire unique, parfait pour affirmer son style.

Certes, son prix élevé la réserve à une clientèle aisée et exigeante. Mais la qualité de fabrication et les prestations haut de gamme sont au rendez-vous, comme toujours chez Montblanc.

Si vous recherchez une montre connectée de luxe alliant performances, design et exclusivité, la Summit 3 Bleu Glacier est faite pour vous. Une pièce d’exception signée Montblanc, qui repousse les limites de l’horlogerie connectée !