La montre collector de l’aviation : Découvrez la CWC 6BB-WR, un must pour les aventuriers !

Une nouvelle pépite horlogère vient de faire son apparition sur le marché des montres de pilote. Alliant héritage militaire et technologies modernes, ce chronographe risque de faire décoller votre style. Découvrez pourquoi cette pièce unique mérite de prendre place dans votre collection.

Un héritage aéronautique qui prend de la hauteur

La marque britannique CWC (Cabot Watch Company) vient de dévoiler sa dernière création : la 6BB-WR Chronograph. Cette montre n’est pas née de nulle part. Elle puise ses racines dans l’histoire riche de CWC, une entreprise fondée dans les années 70 par Ray Mellor. L’objectif ? Fournir des montres robustes au ministère britannique de la Défense. La 6BB-WR est donc l’héritière directe des chronographes portés par les pilotes de la Royal Air Force durant les années 70 et 80.

Un design qui prend son envol

La 6BB-WR n’est pas une simple réédition. CWC a su moderniser le design tout en conservant l’esprit original. Le boîtier en acier inoxydable affiche désormais un diamètre de 42 mm, offrant une présence affirmée au poignet. Le cadran noir arbore fièrement la flèche large au-dessus du 6 lumineux, un clin d’œil au statut de propriété du ministère de la Défense. Les index et aiguilles luminescents garantissent une lisibilité optimale, même dans les conditions les plus extrêmes.

Une mécanique qui ne craint pas les turbulences

Sous le capot, la 6BB-WR embarque un mouvement automatique Sellita SW510 BH b. Cette mécanique suisse offre une réserve de marche généreuse de 58 à 63 heures. Avec une fréquence de 28 800 alternances par heure, ce calibre assure une précision digne d’un chronomètre. Les tests effectués ont révélé une variation de marche comprise entre +6 et -4 secondes par jour, des performances dignes d’une certification COSC.

Prête à affronter tous les terrains

La 6BB-WR ne se contente pas d’être belle, elle est aussi terriblement efficace. Son verre saphir inrayable, sa couronne et son fond vissés lui confèrent une étanchéité jusqu’à 100 mètres. Vous pouvez donc l’emmener nager sans crainte, tant que vous n’actionnez pas les poussoirs du chronographe sous l’eau. Les barrettes fixes pour le bracelet garantissent une solidité à toute épreuve, idéale pour un usage intensif.

Un rapport qualité-prix qui décolle

Proposée au prix de 2 230 euros (hors taxes), la CWC 6BB-WR se positionne comme une alternative séduisante face à des marques plus connues. Elle offre un véritable héritage militaire, une qualité de fabrication irréprochable et le plaisir de porter une montre d’une marque confidentielle. C’est l’occasion parfaite de se démarquer des choix plus conventionnels tout en s’offrant une pièce au pedigree impeccable.

Le verdict : une montre qui vise haut

La CWC 6BB-WR Chronograph est bien plus qu’une simple réédition. Elle incarne la rencontre réussie entre l’héritage militaire britannique et les exigences des pilotes modernes. Son design épuré, sa robustesse à toute épreuve et son mouvement fiable en font une compagne idéale pour les aventuriers des airs… et de la terre ferme ! Si vous recherchez une montre de caractère avec une histoire fascinante à raconter, ne cherchez plus : la 6BB-WR est faite pour vous.

Prêt à prendre votre envol ?

La CWC 6BB-WR Chronograph ne manquera pas de faire tourner les têtes, que ce soit dans le cockpit d’un avion ou lors d’un dîner en ville. Son look militaire assumé, sa précision suisse et sa robustesse britannique en font une pièce unique sur le marché des montres de pilote. Alors, êtes-vous prêt à embarquer pour cette nouvelle aventure horlogère ? N’attendez pas trop longtemps, car comme tout bon vol, les places risquent d’être limitées !