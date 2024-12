La montre à eau salée : quand l’horlogerie prend un virage inattendu

Imaginez une montre de luxe qui n’a besoin ni de pile ni de mécanisme traditionnel pour fonctionner. C’est exactement ce que propose nanoFlowcell avec sa QUANT Watch, qui utilise… de l’eau salée. Non, vous ne rêvez pas !

Une technologie qui sort vraiment des sentiers battus

Vous connaissez sûrement les montres mécaniques et les montres à quartz. Mais une montre qui fonctionne à l’eau salée ? C’est la première fois qu’on voit ça. La société suisse nanoFlowcell s’est lancée dans ce projet un peu fou, en adaptant une technologie qu’on appelle « pile à flux ». (J’avoue que la première fois que j’en ai entendu parler, j’ai cru à une blague.)

Le principe est assez simple en fait : deux liquides spéciaux (qu’ils appellent bi-ION) circulent entre des petits réservoirs, et leur interaction produit de l’électricité. Un peu comme une pile, mais en version liquide. Cette technologie existe déjà dans certaines voitures électriques expérimentales, mais la miniaturiser pour une montre, c’était un sacré défi.

Fini les problèmes de remontage et de piles

Si vous avez déjà possédé une montre mécanique, vous savez ce que c’est que de devoir la remonter régulièrement. Et pour les montres à quartz, c’est le changement de pile qui devient vite agaçant. La QUANT Watch propose une alternative plutôt astucieuse : tant qu’il y a des électrolytes dans les réservoirs, elle continue de fonctionner.

Le plus malin, c’est que le bracelet fait partie du système. Il contient lui aussi du bi-ION, ce qui augmente considérablement l’autonomie. C’est un peu comme si votre bracelet était un « réservoir d’essence », mais en beaucoup plus élégant, bien sûr.

L’aspect technique (sans vous assommer avec les détails)

Côté apparence, nanoFlowcell n’a pas lésiné sur les matériaux : or rouge, PVD noir, quelques diamants par-ci par-là… Mais le plus fascinant se cache à l’intérieur. La montre possède quatre minuscules réservoirs (franchement, c’est un exploit technique en soi) et des micro-pompes pour faire circuler les liquides.

Un détail sympa : les index s’illuminent automatiquement quand il fait sombre, grâce à des capteurs. Et les réservoirs sont rétroéclairés, ce qui donne un effet assez hypnotisant quand on regarde les fluides circuler. (Un peu comme un aquarium miniature à votre poignet, si vous voulez.)

Qu’est-ce que ça change pour l’avenir ?

Cette montre pose pas mal de questions intéressantes. Est-ce le début d’une nouvelle ère pour l’horlogerie ? Peut-être. Mais il reste encore quelques points à éclaircir. Par exemple, comment les matériaux vont-ils vieillir avec le temps ? Et quid de l’entretien des réservoirs ?

Ce qui est certain, c’est que ça fait réfléchir sur notre façon de concevoir l’énergie. Après tout, l’eau salée, ce n’est pas ce qui manque sur Terre.

Et demain ?

La QUANT Watch, c’est un peu comme ces concepts cars qu’on voit dans les salons automobiles : pas forcément destinée à être produite en masse, mais elle montre ce qui est possible. Elle nous fait rêver aussi, pourquoi pas, à un futur où nos objets quotidiens fonctionneraient avec des ressources plus naturelles.

Qui sait ? Peut-être que dans quelques années, on trouvera normal d’avoir une montre qui fonctionne à l’eau salée. En attendant, c’est une belle démonstration de ce qu’on peut faire quand on ose sortir des sentiers battus. (Et ça change des énièmes montres connectées, vous ne trouvez pas ?)