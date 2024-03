La montre à 1,1 million de dollars façonnée dans une météorite rend hommage à « Predator », le film avec Arnold Schwarzenegger

Il y a des montres qui viennent d'un autre monde, et il y a celles faites littéralement à partir de quelque chose venant d'ailleurs – une météorite ! La montre Astéroïde, créée par le luxueux horloger Greco-Genève, est une pièce unique taillée dans une météorite tombée en Argentine, appartenant à la ceinture d'astéroïdes.

Un design extraordinaire et une fluorescence unique

Dans le pur style de Greco-Genève, ce modèle combine leur procédé signature de fluorescence pour rehausser la montre et lui permettre de briller comme l'élément astronomique qu'elle est. Dotée d'une lunette en or blanc et de gravures hiéroglyphiques rendant hommage au film « Predator », la montre intègre des éléments extraterrestres, à l'image de la montre de l'alien arborant de mystérieuses inscriptions similaires.

Une œuvre d'art inégalée

Cette montre est véritablement une œuvre d'art, irréplicable, ce qui justifie son prix de 1,12 million de dollars. Toutefois, comparée aux montres exemplaires et attrayantes d'autres horlogers de luxe, la Montre Astéroïde semble pâlir en termes d'esthétique.

Des réactions mitigées

La vibe préhistorique de la montre semble la rendre plus adaptée à un manteau qu'au poignet d'un homme. Le compte Instagram Vertifo1893, qui expose le meilleur de la Haute Horlogerie, a publié une vidéo sur la Montre Astéroïde, suscitant des réactions mitigées de la part des abonnés et des passionnés d'horlogerie. Un utilisateur a commenté : « Quelqu'un rende sa montre à Fred Flintstone », tandis qu'un autre a déclaré : « Quel gâchis d'astéroïde ».

Un symbole de luxe spatial

Cependant, tout le monde n'a pas renoncé à cette pièce, comme en témoigne le commentaire d'un abonné : « C'est un flex, frère, dire que tu as de l'espace à ton poignet, c'est fou. » L'Astéroïde est disponible sur le site web de Greco-Genève, où vous pouvez ajouter un morceau de météorite à votre panier comme si c'était un morceau de gâteau, mais c'est en fait un morceau d'espace !