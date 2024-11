La Meilleure Montre de 2024 selon les Experts du Monde Entier (Et ce n’est ni une Rolex, ni une Patek Philippe)

Le jury du Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) a rendu son verdict pour 2024 et a choisi la meilleure montre de l’année. Il s’agit d’un prix différent de ceux décernés en France lors de la cérémonie de la Montre de l’Année, organisée le 31 octobre par le journaliste Frank Declerck, créateur du site MyWatch et connu dans le monde de l’horlogerie pour sa chaîne YouTube Frank Sans C.

Le GPHG, les Oscars de l’horlogerie

Pour le GPHG, un jury d’experts du monde entier a délibéré il y a quelques jours pour récompenser les meilleures montres du millésime 2024. Et les considérés comme les Oscars de l’horlogerie n’ont pas manqué à l’appel.

Chopard, Bulgari, IWC, Tudor, Van Cleef & Arpels, Piaget, Laurent Ferrier, H. Moser & Cie, Bovet, Voutilainen et De Bethune ont participé à la cérémonie du 24e Grand Prix d’Horlogerie de Genève, qui s’est tenue au Théâtre du Lac Léman. Créé en 2001, la mission du GPHG est de « célébrer et promouvoir l’art horloger international depuis plus de vingt ans », selon les mots des organisateurs.

Le processus de sélection

Les marques présentent leurs modèles au GPHG – certaines, comme Rolex, Cartier et Patek Philippe, ont décidé de ne pas concourir cette année – qui réunit ensuite le jury, présidé par Nick Foulkes et composé d’une trentaine d’experts du monde entier (journalistes, collectionneurs, designers, etc.), qui examinent et dissèquent (pour ainsi dire) les différentes montres.

Au total, quinze catégories récompensent les montres de l’année, l’Aiguille d’Or étant la récompense suprême pour les marques. Un peu comme l’Oscar du meilleur film. Après Audemars Piguet en 2023 avec le Code 11.59 Ultra-Complication Universelle RD#4, c’est IWC qui remporte le prix cette année.

IWC Portugieser Calendrier Perpétuel, Montre de l’Année 2024

IWC a remporté l’Aiguille d’Or 2024 pour sa montre Portugieser Calendrier Perpétuel, présentée à Watches and Wonders en avril. Cette montre extrêmement compliquée, disponible au prix de 150 000 francs suisses (environ 160 000 euros), est un véritable chef-d’œuvre d’horlogerie que le jury ne pouvait manquer de récompenser.

Il s’agit du premier calendrier perpétuel séculaire d’IWC qui « prend automatiquement en compte les complexes exceptions des années bissextiles du calendrier grégorien, en sautant trois années bissextiles sur une période de 400 ans », affirme la marque suisse. Il faut garder à l’esprit que ce dernier événement se produira pour la première fois en… 2100, et que le calendrier perpétuel de cette montre IWC calculera correctement l’année bissextile au moins jusqu’en 3999.

Évidemment, nous entrons dans une autre ère de l’horlogerie, une que nous ne vivrons jamais. Néanmoins, la performance reste extraordinaire.