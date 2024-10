La Maxigraph d’Albishorn x Massena LAB : quand l’horlogerie vintage rencontre l’innovation moderne !

in

Une révolution horlogère se prépare à New York ! Massena LAB, véritable force créatrice de l’horlogerie indépendante, s’apprête à dévoiler sa dernière création lors du WatchTime New York 2024. La Maxigraph, fruit d’une collaboration avec Albishorn, promet de réinventer le chronographe de régate et de captiver les passionnés d’horlogerie du monde entier.

Une collaboration d’exception pour une montre hors du commun

La Maxigraph est le résultat d’un partenariat audacieux entre Massena LAB et Albishorn, un jeune horloger suisse qui fait ses débuts publics cette année. Conçue par Sébastien Chaulmontet, fondateur d’Albishorn, en collaboration avec Massena LAB, cette montre rend hommage à l’histoire des courses de régate, en particulier à la course Le Bol d’Or qui s’est tenue sur le Lac Léman en 1939.

Un voyage dans le temps horloger

La Maxigraph est bien plus qu’une simple montre : c’est une création « vintage imaginaire. Elle fusionne habilement l’esthétique vintage avec des innovations techniques modernes, esquissant une histoire parallèle de ce qu’auraient pu être les chronographes de régate si certaines avancées horlogères avaient été réalisées dans les années 1930.

Un design qui allie élégance et fonctionnalité

Au poignet, la Maxigraph affiche un diamètre de 39 mm avec une lunette de 41 mm. Étanche à 100 mètres, son boîtier arbore une couronne à 10 heures et un unique poussoir en aluminium rouge à 9 heures. Ce design monopoussoir n’est pas qu’esthétique : il offre un positionnement optimal pour l’utilisation du pouce. La lunette rotative bidirectionnelle surdimensionnée, en acier, présente des échelles de 60 minutes et 12 heures en noir, avec des accents rouges aux marqueurs de quart.

Un cadran qui raconte une histoire

Le cadran de la Maxigraph poursuit l’interprétation moderne-vintage avec un look sectorisé rappelant les styles du début du siècle. Des touches de Super-LumiNova renforcent sa lisibilité. La pièce maîtresse du cadran est sans conteste le compte à rebours de régate rétrograde breveté de dix minutes, placé à 7 heures, qui donne son nom à la montre. Un indicateur de marche est positionné à 4 heures. Particularité notable : le timer s’arrête une fois les dix minutes écoulées, contrairement aux compteurs de régate traditionnels qui se réinitialisent et recommencent.

Un cœur mécanique d’exception

La Maxigraph est animée par un calibre chronographe monopoussoir à remontage automatique propriétaire. Ce mouvement offre une réserve de marche impressionnante de 64 heures et bat à une fréquence de 28 800 alternances par heure. Le fond du boîtier, plein, est gravé d’un dessin technique du voilier Ylliam IV de six mètres, vainqueur de la première édition du Bol d’Or en 1939.

Une exclusivité pour les collectionneurs avertis

Avec une production limitée à seulement 25 pièces par lot, la Maxigraph d’Albishorn x Massena LAB s’annonce comme une pièce de collection très convoitée. Disponible dès maintenant au prix de 4 995 euros, elle représente une opportunité unique pour les amateurs d’horlogerie de posséder un véritable chef-d’œuvre mécanique.

Une vision nouvelle de l’horlogerie de régate

La Maxigraph ne se contente pas de rendre hommage au passé : elle réinvente l’avenir de l’horlogerie de régate. En fusionnant des éléments esthétiques vintage avec des innovations techniques de pointe, cette montre ouvre de nouvelles perspectives dans le monde du chronographe de régate.

Un must-have pour les passionnés d’horlogerie et de voile

Pour les amateurs de belle horlogerie et les passionnés de voile, la Maxigraph représente le meilleur des deux mondes. Elle allie la précision nécessaire aux compétitions de voile à l’élégance intemporelle d’une montre de luxe. Son design unique et son mécanisme innovant en font bien plus qu’un simple instrument de mesure du temps : c’est un véritable objet d’art mécanique.

Alors que la Maxigraph s’apprête à faire ses débuts au WatchTime New York 2024, une chose est sûre : cette collaboration entre Albishorn et Massena LAB marquera l’histoire de l’horlogerie indépendante. Que vous soyez collectionneur averti ou simplement passionné par l’innovation horlogère, cette montre mérite toute votre attention. Elle pourrait bien devenir l’une des pièces les plus recherchées de l’année 2024.