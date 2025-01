La Lucky 8 d’Alexander Shorokhoff : quand l’art horloger flirte avec la chance

L’horlogerie mécanique nous réserve parfois de belles surprises, particulièrement lorsqu’elle sort des sentiers battus. La Lucky 8 d’Alexander Shorokhoff en est la parfaite illustration – une pièce qui allie subtilement l’excellence technique à une créativité débordante.

L’artisan du temps venu de l’Est

Né à Moscou et installé en Allemagne depuis plus de trois décennies, Alexander Shorokhoff a établi sa manufacture dans la pittoresque ville d’Alzenau, en Bavière. Une localisation qui pourrait laisser présager des créations traditionnelles, mais qui abrite en réalité l’un des esprits les plus créatifs de l’horlogerie contemporaine. (J’ai eu la chance de visiter cette manufacture l’année dernière – un véritable écrin où tradition et modernité se marient à merveille).

Une esthétique distinctive et raffinée

Le boîtier de la Lucky 8 affiche des dimensions généreuses avec un diamètre de 43,5 millimètres. Malgré sa présence affirmée, elle conserve une élégance naturelle grâce à une épaisseur maîtrisée de 11,5 millimètres. La finition alterne subtilement entre surfaces polies et brossées, créant un jeu de lumière fascinant.

Le cadran noir profond sert d’écrin à des aiguilles rouges signature, véritables marques de fabrique de la maison. Avez-vous remarqué le traitement particulier de l’aiguille des secondes ? Elle change de couleur selon qu’elle survole la partie claire ou sombre du cadran – un détail qui témoigne d’une réflexion poussée sur la lisibilité.

Le mouvement comme œuvre d’art

Le calibre Poljot 2416 qui anime cette pièce mérite une attention particulière. Ce mouvement manuel, visible à travers le cadran évidé et le fond transparent, a été entièrement restauré et décoré dans les ateliers Shorokhoff. Les finitions filigranées et les vis bleuis à la main transforment ce calibre historique en véritable œuvre d’art mécanique. (Les amateurs reconnaîtront ce mouvement légendaire qui a équipé pendant près de 40 ans certaines des plus belles montres soviétiques).

Des détails qui font la différence

Le guichet de date a fait l’objet d’un développement spécifique : un disque personnalisé en argent et rouge s’aligne parfaitement avec les marqueurs du cadran. Le chiffre 8, symbole de chance dans la culture chinoise, se détache en rouge, tout comme le point d’interrogation à midi et le marqueur spécial à 21 heures qui fait écho à l’aiguille des heures.

La montre est montée sur un bracelet en cuir d’autruche véritable de 22 millimètres, dont les surpiqûres reprennent astucieusement les touches de couleur du cadran. L’étanchéité est garantie jusqu’à 50 mètres – largement suffisant pour une montre à vocation artistique.

Une série limitée pour collectionneurs avertis

Limitée à 50 exemplaires seulement, la Lucky 8 est proposée à 2 250 euros. Elle existe en trois versions : acier brossé naturel, PVD or rose, ou PVD noir. Le modèle présenté ici, avec ses accents rouges, peut aussi être décliné avec des touches de jaune pour ceux qui préfèrent une palette plus solaire.

Si elle représente la face la plus sage des créations d’Alexander Shorokhoff, la Lucky 8 n’en reste pas moins une pièce remarquable qui se démarque dans l’univers parfois trop consensuel de l’horlogerie moderne. Entre son calibre manufacture historique restauré, son design unique et ses nombreux détails techniques, elle incarne parfaitement la philosophie d’une maison qui ose bousculer les codes tout en respectant les traditions horlogères.

Peut-être moins exubérante que certaines autres créations de la marque, elle n’en demeure pas moins électrisante à porter au quotidien. Et vous, seriez-vous prêt à tenter votre chance avec cette Lucky 8 ?