La Louis Moinet Starman : Une odyssée horlogère venue de l’espace !

Louis Moinet frappe fort avec sa dernière création, la Starman. Cette montre d’exception allie haute horlogerie et matériaux extraterrestres pour offrir un spectacle céleste au poignet. Plongez dans l’univers fascinant de ce garde-temps qui repousse les limites de l’horlogerie contemporaine !

Un design qui défie les conventions

La Louis Moinet Starman ne passe pas inaperçue avec son boîtier imposant de 47,4 mm. Disponible en or blanc 18 carats ou en or rouge 5N, cette montre affirme d’emblée son caractère exclusif. Si son épaisseur n’est pas communiquée, la présence de deux glaces saphir et d’un tourbillon laisse présager une certaine hauteur sur le poignet.

La construction du boîtier est tout sauf banale : une lunette fixée par six vis se retrouve également au dos de la montre, créant une symétrie fascinante. Bien que son étanchéité soit limitée à 30 mètres, la Starman n’a pas vocation à plonger dans les océans, mais plutôt à vous faire voyager dans les étoiles.

Un cadran qui raconte l’histoire de l’univers

Le cadran de la Starman est un véritable chef-d’œuvre en plusieurs actes :

1. La base est constituée d’une tranche de météorite Gibeon, célèbre pour ses motifs de Widmanstätten. Teintée en bleu selon un procédé exclusif, elle évoque à merveille le ciel nocturne.

2. Par-dessus, un disque en saphir transparent arbore un quadrillage de longitude et latitude, sur lequel les constellations sont peintes à la main avec un matériau luminescent.

3. Un petit cercle en météorite Jbilet Winselwan, connue pour contenir des acides aminés (briques de base de la vie), vient compléter ce tableau céleste.

4. Enfin, à 6 heures, le tourbillon volant fait sa révolution dans une cage asymétrique, ajoutant une dimension cinétique à l’ensemble.

Un mouvement d’exception

Au cœur de la Louis Moinet Starman bat le calibre maison LM 139. Ce mouvement à remontage manuel est doté d’un tourbillon volant, véritable prouesse technique qui compense les effets de la gravité sur la précision. Avec une fréquence de 28 800 alternances par heure et une réserve de marche généreuse de 96 heures, il allie performance et autonomie.

Le double barillet assure une distribution constante de l’énergie, garantissant une précision optimale tout au long de la période de fonctionnement. Avec ses 26 rubis, ce mouvement témoigne du savoir-faire horloger de Louis Moinet.

Un fond de boîte qui vous emmène en voyage

Le spectacle ne s’arrête pas au cadran. Le fond de boîte de la Starman offre une représentation miniature du système solaire. Des orbes peints à la main sont disposés entre deux couches de saphir, reproduisant fidèlement la position des planètes telles qu’elles étaient visibles depuis Neuchâtel le 21 mars 2013.

Cette date n’est pas choisie au hasard : elle marque l’annonce par Jean-Marie Schaller, propriétaire et directeur créatif de Louis Moinet, de la découverte de Louis Moinet comme inventeur du chronographe. Un clin d’œil historique qui ajoute une dimension émotionnelle à cette pièce déjà exceptionnelle.

Une exclusivité pour collectionneurs avertis

La Louis Moinet Starman est une édition strictement limitée à 12 exemplaires numérotés pour chaque matériau de boîtier. Ce tirage confidentiel en fait un objet de collection prisé dès sa sortie. Le prix, disponible sur demande, promet d’être à la hauteur de l’exclusivité et de la complexité de cette pièce.

Chaque montre est livrée sur un bracelet en alligator bleu, fermé par une boucle déployante en or assortie au boîtier. Un écrin digne de ce garde-temps d’exception.

Une montre qui repousse les frontières de l’horlogerie

La Louis Moinet Starman n’est pas une simple montre, c’est une véritable déclaration d’intention. Elle incarne la philosophie de la marque : créer des pièces rares et extraordinaires qui allient matériaux exotiques et complications horlogères de haut vol.

En incorporant des fragments de météorites dans son design, Louis Moinet nous rappelle notre place dans l’univers. Chaque Starman porte en elle un morceau d’histoire cosmique, rendant chaque exemplaire véritablement unique.

Un investissement dans l’art horloger

Acquérir une Louis Moinet Starman, c’est s’offrir bien plus qu’une montre. C’est posséder une œuvre d’art mécanique, un condensé de haute horlogerie et d’astronomie. Pour les collectionneurs à la recherche de pièces uniques et porteuses de sens, la Starman représente une opportunité rare.

Que vous soyez fasciné par l’espace, passionné d’horlogerie ou simplement à la recherche d’un objet d’exception, la Louis Moinet Starman saura vous transporter. Une invitation au voyage, à porter au poignet, pour explorer les confins de l’univers horloger.