La Longines Flagship Heritage Moonphase s’offre de nouvelles couleurs audacieuses !

Longines frappe fort avec sa collection Heritage en dévoilant trois nouvelles versions de sa Flagship Heritage Moonphase. Vert profond, anthracite élégant et beige doré : ces nouvelles teintes sauront-elles faire oublier l’épaisseur controversée de ce modèle emblématique ? Plongeons dans l’univers de cette montre qui allie subtilement héritage horloger et design contemporain.

Un design vintage qui ne laisse pas indifférent

La Longines Flagship Heritage Moonphase s’impose comme un véritable hommage au savoir-faire horloger de la marque. Avec son boîtier en acier inoxydable de 38,5 mm de diamètre, elle trouve le parfait équilibre entre élégance vintage et portabilité moderne. L’entraxe de 46,2 mm assure un confort optimal au poignet, faisant de cette montre un compagnon idéal pour toutes les occasions.

Cependant, un point divise les amateurs : son épaisseur de 12,4 mm. Si cette dimension peut paraître excessive pour une montre habillée, elle s’explique par la présence du mouvement automatique L899.5, surmonté d’un module phase de lune. Un choix technique qui offre certes une réserve de marche confortable de 72 heures, mais qui ne fait pas l’unanimité en termes d’esthétique.

Trois nouvelles teintes qui bousculent les codes

Pour faire oublier ce petit défaut, Longines mise sur trois nouvelles couleurs de cadran particulièrement séduisantes :

1. Le vert profond : Un cadran soleil d’un vert intense qui apporte une touche de fraîcheur et de modernité. Il contraste magnifiquement avec les aiguilles et index argentés polis, créant un jeu de lumière captivant.

2. Le « beige » doré : Longines le qualifie de beige, mais ce cadran soleil évoque davantage un bronze chaleureux ou un brun doré. C’est sans conteste la version la plus audacieuse de la collection, offrant un équilibre parfait entre originalité et élégance classique.

3. L’anthracite raffiné : Cette version se distingue par ses aiguilles et index plaqués or rose, apportant une touche de luxe supplémentaire à l’ensemble. Le contraste entre le cadran sombre et les éléments dorés confère à la montre une allure particulièrement sophistiquée.

Un mouvement qui allie tradition et innovation

Au cœur de la Longines Flagship Heritage Moonphase bat le calibre L899.5. Ce mouvement automatique, doté d’un spiral en silicium antimagnétique, offre une précision et une fiabilité remarquables. Avec une fréquence de 25 200 alternances par heure et 21 rubis, il incarne parfaitement la maîtrise horlogère de Longines.

La fonction phase de lune, intégrée dans un sous-cadran à 6 heures, ajoute une dimension poétique à l’ensemble. Elle s’accompagne d’une date par aiguille, offrant une lecture claire et élégante des informations essentielles.

Un hommage au patrimoine maritime de Longines

Fidèle à l’esprit de la collection Heritage, la Flagship Moonphase arbore fièrement ses origines. Le fond du boîtier est orné d’une caravelle gravée sur un médaillon doré, symbole de la collection Flagship. Ce détail rappelle l’histoire riche de Longines et son lien étroit avec le monde maritime.

Cette attention portée aux détails se retrouve également dans le choix des bracelets. Chaque version est proposée avec un bracelet en alligator assorti (noir, marron ou gris), fermé par une boucle ardillon. Un choix qui renforce l’aspect premium de la montre tout en assurant un confort optimal au quotidien.

Un rapport qualité-prix séduisant

Malgré ses finitions haut de gamme et son mouvement sophistiqué, la Longines Flagship Heritage Moonphase reste accessible. Proposée au prix de 3 450 euros, elle se positionne comme une alternative sérieuse aux montres de luxe bien plus onéreuses. Un positionnement qui devrait séduire les amateurs d’horlogerie fine à la recherche d’une pièce alliant histoire, technique et design.

Une montre qui ne manque pas d’atouts

Si son épaisseur peut faire débat, la Longines Flagship Heritage Moonphase ne manque pas d’arguments pour convaincre. Son design élégant, inspiré des codes vintage, s’accorde parfaitement avec les tendances actuelles. Les nouvelles couleurs de cadran apportent une touche de modernité bienvenue, permettant à chacun de trouver la version qui lui correspond le mieux.

Le mouvement automatique avec sa réserve de marche généreuse en fait une compagne fiable au quotidien. Quant à la fonction phase de lune, elle ajoute une dimension romantique et une complexité horlogère appréciable à ce prix.

Un choix judicieux pour les amateurs de belle horlogerie

La Longines Flagship Heritage Moonphase s’impose comme un choix pertinent pour qui recherche une montre élégante, dotée d’une complication utile et empreinte d’histoire. Les nouvelles couleurs de cadran lui permettent de se démarquer dans un marché saturé de montres habillées bleues ou argentées.

Que vous optiez pour la sobriété de l’anthracite, l’originalité du « beige » doré ou la fraîcheur du vert, vous êtes assuré de porter au poignet un morceau d’histoire horlogère. Une montre qui saura vous accompagner aussi bien dans vos moments les plus formels que dans votre quotidien, pour peu que vous acceptiez son épaisseur un peu généreuse.