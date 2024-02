La Huawei Watch GT 3 Pro se renouvelle avec Harmony OS 4 : Découvrez les nouveautés !

Huawei lance une mise à jour majeure pour sa montre connectée Watch GT 3 Pro, intégrant le tout dernier système d'exploitation Harmony OS 4. Cette mise à jour apporte son lot de fonctionnalités innovantes et d'optimisations, promettant une expérience utilisateur améliorée. Plongeons dans les détails de cette évolution notable.



Nouveautés et fonctionnalités clés de Harmony OS 4

Avec l'introduction de Harmony OS 4 sur la Huawei Watch GT 3 Pro, les utilisateurs peuvent s'attendre à une série d'améliorations significatives. L'interface utilisateur bénéficie d'une mise à jour, rendant l'interaction avec la montre plus intuitive et efficace. Parmi les ajouts notables, citons :

Une grille d'applications améliorée, offrant la possibilité de visualiser les noms des applications en zoomant grâce à la rotation de la couronne.

L'ajout d'un outil de verrouillage de l'écran ou de protection tactile, particulièrement utile lors des entraînements pour éviter toute activation accidentelle.

La personnalisation de l'affichage des données d'entraînement, permettant aux utilisateurs de choisir les statistiques affichées et leur format.

Une fonctionnalité « Enable Screen » qui active l'écran lors de la réception d'une notification, garantissant ainsi que vous ne manquez aucun message important.

Optimisations et améliorations

Au-delà des nouvelles fonctionnalités, la mise à jour Harmony OS 4 pour la Huawei Watch GT 3 Pro apporte une série d'optimisations visant à renforcer l'expérience utilisateur. Les améliorations concernent notamment :

Une lisibilité accrue des textes, facilitant la navigation et l'interaction avec l'appareil.

Un accès plus rapide aux paramètres de notification, permettant une gestion simplifiée des alertes.

Une amélioration de l'affichage permanent (AOD), qui affiche désormais plus d'informations utiles.

Une précision accrue des données d'entraînement, assurant un suivi plus fiable de vos performances.

Cette mise à jour substantielle, pesant 157 Mo, requiert un peu de patience pour le téléchargement et l'installation. Huawei recommande de s'assurer d'avoir la version la plus récente de l'application Huawei Health avant de procéder à la mise à jour, afin de bénéficier pleinement des nouveautés et optimisations.

La Huawei Watch GT 4 également de la partie

Il semble que la Huawei Watch GT 4 ne soit pas en reste, bénéficiant elle aussi d'une mise à jour logicielle. Bien que le journal des modifications diffère de celui de sa prédécesseur, la version du logiciel est identique. Cela témoigne de l'engagement de Huawei à fournir des expériences utilisateur cohérentes et améliorées à travers sa gamme de montres connectées.

L'arrivée de Harmony OS 4 sur la Huawei Watch GT 3 Pro marque un tournant dans l'évolution des montres connectées de la marque. Avec une interface utilisateur peaufinée, des fonctionnalités enrichies et des optimisations significatives, cette mise à jour est une aubaine pour les utilisateurs actuels et potentiels. Elle souligne l'ambition de Huawei de rester à l'avant-garde de la technologie portable, en offrant des appareils toujours plus performants, intuitifs et adaptés aux besoins de chacun.