La Huawei Watch Fit 3 : Un retour aux sources gagnant !

Avec de bonnes fonctionnalités, une construction fine et un excellent prix, la Huawei Watch Fit 3 obtient notre approbation. Si vous regardez du côté des Pixel Watch 2 ou Apple Watch SE, c'est un concurrent vraiment solide. Mais comme la solide gamme de montres connectées de Huawei, elle est bonne mais pas excellente. La précision du suivi du sommeil est passable et l'écosystème est basique. Mais cela conviendra à beaucoup de gens.

Un bon suivi des entraînements

La Huawei Watch Fit 3 excelle vraiment en tant que traqueur d'entraînement – et est recommandée dans ce domaine.

Avec son GPS intégré, vous pouvez suivre vos entraînements en extérieur – et elle dispose également d'une foule d'autres profils d'entraînement.

Malgré l'absence de technologie GNSS multibande, la précision de la course à pied était excellente. Nous l'avons utilisée intensivement face à l'Apple Watch Ultra 2 et la Garmin Fenix 7S – et nous n'avons eu aucun problème avec les distances.

La précision de la fréquence cardiaque a également résisté face à une ceinture thoracique, aidée par l'excellent ajustement ferme permis par le bracelet en nylon. Nous recommandons cette option, qui n'a pas été affectée par la sueur ou l'humidité.

Nous avons effectué plusieurs séances contre une ceinture thoracique et avons constaté une étroite corrélation entre un Garmin HRM-Pro et la Fit 3.

Les pics des courses en côte étaient étroitement cartographiés avec une différence de 1 bpm de fréquence cardiaque moyenne et maximale.

Il n'y a donc aucune raison de douter des données sous-jacentes de toutes les mesures de Huawei.

Une application Huawei Health bien pensée

L'application Huawei Health est un bon endroit pour examiner les données d'entraînement, mais surtout, les courses, les natations et les vélos peuvent être synchronisés automatiquement avec Strava, grâce à un nombre croissant d'intégrations tierces. C'est un énorme plus pour Huawei et fait de la Watch Fit 3 une montre connectée de course à pied décente, ce qui rend son prix encore plus attrayant.

Il y a également un bon nombre d'analyses de condition physique :

Le Running Ability Index (un score basé sur votre niveau en course à pied) est intéressant, bien que la façon dont il est calculé soit opaque. C'est le genre de mesure sans signification que j'aime améliorer, donc il obtient mon approbation, quelle que soit sa signification.

De même, elle suit également le VO2 Max – dont on pourrait/devrait dire que c'est le VRAI indice de capacité de course. Celui-ci a été calculé plus haut que Garmin, que j'ai trouvé être le système le plus précis après des tests de VO2 Max antérieurs.

Un design et une construction réussis

La Huawei Watch Fit 3 est conçue pour être unisexe et fine – et elle y parvient avec style.

J'ai testé le boîtier argenté avec bracelet en velcro en nylon (qui était ma préférence) et j'ai adoré la combinaison. Le bracelet en nylon était facile à ajuster pour obtenir un excellent maintien, et avec ses 18 mm, il conviendra aux poignets fins et féminins. Les gros poignets masculins le trouveront probablement un peu petit, mais avec ses 26 g, il est si léger à porter.

Elle a un boîtier en aluminium de 9,9 mm d'épaisseur, ce qui lui donne une sensation de finesse – et non de plastique bon marché.

L'écran est un panneau AMOLED qui ne pâlit certainement pas face à l'Apple Watch SE 2 d'entrée de gamme. Il n'est pas aussi fort que le Series 9 bord à bord, mais comparable au Pixel 2. On peut voir le cadre noir autour du panneau sur certains écrans.

Des fonctionnalités de santé et de bien-être solides

Désormais élément central de l'expérience de la montre connectée, la Huawei Watch Fit 3 dispose d'une solide suite de fonctionnalités de bien-être, bien qu'elle réserve ses principales fonctionnalités de santé à ses appareils Watch 4 et Watch GT 4. Cela signifie pas d'ECG, de vérification respiratoire, de rigidité artérielle ou d'autres fonctionnalités haut de gamme.

Le suivi de la fréquence cardiaque (via TruSeen 5.5) est très performant et il y a le suivi du sommeil via ses algorithmes TruSleep 4.0.

La précision de la fréquence cardiaque au repos était conforme à mes références établies et correspondait à Whoop et Oura, il n'y a donc aucun doute sur la précision à ce niveau.

Le suivi du sommeil pourrait être amélioré

En surface, le suivi du sommeil de Huawei est excellent, avec un score de sommeil unique, complété par des données sur les stades et des notes pour des mesures telles que la continuité du sommeil profond, la régularité, la régularité de la respiration, etc. C'est riche en données, mais si vous aimez ce genre de détails, vous serez bien servi.

Mais un récent voyage en Chine a mis à nu mes problèmes avec le suivi du sommeil de Huawei – et cela se résume à la sensibilité.

Sur le vol aller, la Fit 3 n'a enregistré aucun sommeil (Oura a enregistré quatre heures). Et sur le chemin du retour, la Fit 3 a indiqué que j'avais dormi pendant 3,5 heures (Oura et Whoop calculant environ 6,5 heures).

Lorsque je dors dans un lit, Huawei enregistre presque toujours un sommeil plus long que Whoop et Oura, d'environ 30 minutes par nuit.

Les scores de sommeil de Huawei sont suffisamment sensibles pour identifier les mauvais schémas de sommeil et les facteurs de style de vie tels que l'alcool ou le stress, donc ce n'est pas mauvais.

Mais cela suggère que ses algorithmes sont simplement moins sensibles que les meilleurs trackers de sommeil du marché.

Est-ce important ? Si vous voulez sérieusement utiliser votre montre connectée pour mieux dormir, alors oui – c'est important.

Si vous voulez garder un œil sur le sommeil par simple curiosité, cela fonctionne bien.

Un suivi des calories pratique

Huawei a introduit le suivi des calories activé par la saisie des aliments, si vous aimez ce genre de choses. C'est tout aussi laborieux que la plupart des autres applications qui font la même chose – et il n'est jamais vraiment facile de charger votre nourriture.

Mais l'application Huawei Health et la Fit 3 afficheront votre déficit ou excédent calorique sur un graphique bien présenté, et le fait de consigner les aliments est prouvé pour renforcer la responsabilité. Il a donc les bases d'un système utile si vous êtes prêt pour l'administration de la saisie de chaque repas.

Des fonctionnalités de montre connectée basiques mais fonctionnelles

L'expérience de l'application Huawei Health, qui est au cœur de l'expérience de la Fit 3, s'est considérablement améliorée ces dernières années et c'est désormais un endroit solide pour consulter les données sur la santé et la condition physique, et également pour gérer votre montre connectée.

Mais Huawei n'a pas le même niveau d'intégrations et d'applications que ses concurrents en raison de ses différends en cours avec les États-Unis.

Elle utilise donc Harmony OS, ce qui signifie que vous n'obtenez pas de véritables applications tierces, et il n'y a pas de prise en charge des banques occidentales pour Huawei Pay. L'expérience en tant que montre connectée est donc beaucoup plus limitée que ce que vous obtiendriez sur n'importe quelle Apple Watch.

Huawei permet un certain degré de granularité dans ses notifications, et j'ai pu activer tous les appels, SMS/iMessage, WhatsApp, Facebook Messenger et (bizarrement) Netflix.

Tout le reste, y compris Apple Mail, est classé dans « Autre ». C'est mieux que de n'avoir aucun contrôle et de devoir boire au lance-flammes des notifications au poignet, mais cela pourrait être un peu plus granulaire.

Je déteste les notifications des montres connectées, j'ai donc profité du mode Ne pas déranger. Mais c'est une montre connectée fonctionnelle, qui fait très bien les bases.

Une autonomie imbattable

On ne peut pas contester l'autonomie des montres connectées Huawei, et la Fit 3 ne fait pas exception.

Huawei annonce 7 jours d'utilisation intensive. Je l'ai portée pendant deux semaines, avec deux cycles avec l'affichage permanent désactivé puis activé. Sept jours d'utilisation sont facilement réalisables avec l'affichage permanent désactivé. Si vous l'activez, attendez-vous à environ 4-5 jours. Cela inclut quelques heures d'entraînements suivis par GPS dans la semaine, et le suivi du sommeil chaque nuit. J'avais également activé le suivi de l'oxygène dans le sang.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes quand l'Apple Watch SE 2 et la Pixel Watch 2 ne dureront qu'une seule journée – pour le double du prix.

En conclusion, la Huawei Watch Fit 3 est une montre connectée très intéressante pour son prix. Avec un bon suivi sportif, un design réussi et une autonomie exceptionnelle, elle conviendra à beaucoup d'utilisateurs cherchant une montre abordable et efficace au quotidien.

Malgré quelques points perfectibles comme la précision du suivi du sommeil ou un écosystème limité, elle offre un excellent rapport qualité-prix et se positionne comme une alternative solide aux montres connectées plus haut de gamme. Si vous recherchez une montre pour suivre vos entraînements, surveiller votre santé et profiter de fonctionnalités connectées basiques, la Huawei Watch Fit 3 est un choix judicieux qui ne vous décevra pas.