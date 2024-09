La Google Pixel Watch 3 : une montre connectée Android enfin à la hauteur de l’Apple Watch

Après deux générations prometteuses mais perfectibles, Google frappe fort avec sa nouvelle Pixel Watch 3. Plus grande, plus lumineuse et dotée de fonctionnalités avancées, elle s’impose comme une alternative crédible à l’Apple Watch dans l’univers Android. Découvrons en détail ce que propose cette montre connectée de troisième génération.

Un design raffiné qui gagne en maturité

La Pixel Watch 3 conserve le design circulaire élégant de ses prédécesseurs, mais avec quelques améliorations notables :

Un nouveau format 45 mm en plus du 41 mm habituel

en plus du 41 mm habituel Des bordures réduites de 16% pour un look plus moderne

pour un look plus moderne Un écran AMOLED atteignant 2000 nits de luminosité

atteignant 2000 nits de luminosité Une couronne rotative fluide et un bouton tactile pour la navigation

Le boîtier en aluminium brossé et l’écran incurvé donnent à la montre un aspect premium, même si elle reste légèrement plus épaisse que l’Apple Watch. Le bracelet « Active Band » fourni est robuste mais pas des plus confortables, incitant à opter pour un modèle en tissu vendu séparément.

Des performances et une autonomie en nette progression

Sous le capot, la Pixel Watch 3 embarque :

La puce Qualcomm W5 couplée à un coprocesseur Cortex-M33

couplée à un 2 Go de RAM et 32 Go de stockage

et 32 Go de Une batterie de 306 mAh (41 mm) ou 35% plus grande (45 mm)

Ces composants permettent une utilisation fluide au quotidien, avec peu de ralentissements constatés. L’autonomie atteint désormais 24 heures en utilisation normale, voire 36 heures avec le mode économie d’énergie. La recharge est 20% plus rapide, bien que le système à broches reste peu pratique comparé à l’induction.

Wear OS 5 : entre simplicité et fonctionnalités avancées

L’interface Wear OS 5 mise sur la simplicité, parfois au détriment de la sophistication. Si la navigation est intuitive, certains utilisateurs pourraient trouver le design un peu enfantin. Les principales nouveautés logicielles incluent :

Le « Morning Brief » avec score de préparation et de sommeil

avec score de préparation et de sommeil Le suivi de la « Charge cardiaque » tout au long de la journée

tout au long de la journée Des recommandations personnalisées via la fonction « Target Load »

Ces fonctionnalités nécessitent plusieurs jours d’utilisation pour être pleinement exploitées, mais promettent un suivi fitness plus poussé. À noter que certaines options restent réservées aux abonnés Fitbit Premium.

Un concentré de capteurs pour un suivi santé complet

La Pixel Watch 3 ne manque pas de capteurs pour suivre votre activité et votre santé :

Capteur cardiaque optique multivoies

Capteurs électriques pour l’ ECG

Capteur de température cutanée

Accéléromètre, gyroscope, altimètre, boussole…

Ces capteurs permettent un suivi précis des pas, calories, exercices, fréquence cardiaque et sommeil. La montre peut également créer des entraînements personnalisés et se connecte facilement à des applications tierces comme Strava.

Un prix qui se positionne face à la concurrence

La Pixel Watch 3 est proposée à partir de :

350 $ pour le modèle 41 mm (Wi-Fi)

pour le modèle 41 mm (Wi-Fi) 400 $ pour le modèle 45 mm (Wi-Fi)

pour le modèle 45 mm (Wi-Fi) 450 $ (41 mm) et 500 $ (45 mm) pour les versions LTE

Ce positionnement tarifaire la place en concurrence directe avec l’Apple Watch Series 9 et la Samsung Galaxy Watch 6, ses deux principales rivales sur le marché des montres connectées haut de gamme.

Le verdict : une alternative crédible à l’Apple Watch

Avec cette troisième génération, Google propose enfin une montre connectée à la hauteur de ses ambitions. La Pixel Watch 3 combine un design élégant, des performances solides et des fonctionnalités avancées qui en font une excellente option pour les utilisateurs Android. Si quelques points restent perfectibles (comme le système de charge), elle s’impose comme une alternative très sérieuse à l’Apple Watch, capable de séduire aussi bien les technophiles que les sportifs occasionnels.

Au fil des itérations, Google a su affiner sa formule pour offrir une expérience utilisateur cohérente et performante, faisant de la Pixel Watch 3 un choix judicieux pour qui cherche une montre connectée polyvalente sous Android.