La Google Pixel Watch 3 pourrait hériter d’une fonctionnalité iconique de l’Apple Watch

Google semble prêt à doter sa prochaine montre connectée, la Pixel Watch 3, d'une mise à jour majeure en s'inspirant d'une fonctionnalité jusque-là exclusive à l'Apple Watch. Découvrons ensemble de quelles innovations il s'agit.

Une technologie de pointe en approche

Des sources proches du dossier révèlent que Google travaille d'arrache-pied sur un système de connexion sans fil amélioré pour sa montre à venir. Cette avancée devrait affiner la précision du suivi de localisation et autoriser le déverrouillage à distance grâce à la communication ultra-large bande (UWB).

Depuis quelques années, Apple intègre la technologie UWB dans ses montres connectées, permettant une localisation précise des appareils. Cette technologie sert également dans d'autres produits, tels que les AirTags et des téléphones, y compris l'iPhone 11. À noter que la technologie UWB est déjà mise en œuvre dans les téléphones Google Pixel et dans les modèles haut de gamme de Samsung Galaxy. Cependant, cette technologie n'avait pas encore été exploitée dans la Google Pixel Watch pour les fonctionnalités de sécurité et de déverrouillage automatique des téléphones connectés.

La Pixel Watch 3 : un tournant technologique ?

Selon les dernières fuites, la nouvelle Google Pixel Watch 3 prévoit d'utiliser la technologie UWB pour sa fonctionnalité Watch Unlock. Google a, semble-t-il, optimisé la précision et la rapidité de déverrouillage de l'appareil tout en offrant aux utilisateurs une raison supplémentaire de se tourner vers cette montre connectée.

En repoussant les limites de ce que les montres intelligentes peuvent offrir, Google s'apprête à franchir un nouveau cap dans l'univers de la technologie portable. En s'inspirant des acquis de l'Apple Watch et en les intégrant à la Pixel Watch 3, l'entreprise promet d'élever l'expérience utilisateur à un niveau supérieur.

L'intégration de la technologie UWB dans la future Google Pixel Watch 3 pourrait bien être un tournant décisif pour la gamme de montres connectées de Google. Elle promet non seulement d'améliorer les fonctionnalités déjà appréciées par les utilisateurs, mais aussi d'en introduire de nouvelles, plaçant la Pixel Watch 3 au cœur de l'écosystème connecté de Google. Alors que la date de sortie se rapproche, l'anticipation autour de ces nouveautés ne fait que croître, marquant potentiellement le début d'une nouvelle ère pour les montres intelligentes signées Google.