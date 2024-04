La Galaxy Watch 7 de Samsung promet des améliorations majeures par rapport à la Galaxy Watch 6

Découvrez en détail les avancées technologiques et fonctionnelles attendues pour la nouvelle montre connectée de Samsung, la Galaxy Watch 7, et comment elles se comparent à son prédécesseur, la Galaxy Watch 6.

Une autonomie revue à la hausse

La Galaxy Watch 6, malgré ses performances, a souvent été critiquée pour sa faible autonomie. Avec une capacité maximale de 40 heures, les utilisateurs expriment un besoin de mieux. En réponse, la Galaxy Watch 7 s'annonce avec une puce plus performante, promettant une gestion de l'énergie 50% plus efficace, ce qui pourrait également augmenter sa vitesse de 30%. Bien que Samsung n'ait pas confirmé l'augmentation de la capacité des batteries, des rumeurs suggèrent l'introduction d'une version Pro avec une batterie plus grande, offrant une autonomie nettement supérieure.

Améliorations significatives du suivi de santé

La surveillance de la santé est un pilier de la Galaxy Watch 6 avec ses divers capteurs. Cependant, la Galaxy Watch 7 est censée innover avec l'introduction d'une fonctionnalité de détection de l'apnée du sommeil, récemment approuvée par la FDA américaine. Cette fonctionnalité, qui devrait être disponible dès le troisième trimestre, utilise les données collectées pendant le sommeil pour identifier les risques potentiels d'apnée obstructive du sommeil, un trouble grave qui peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires.

Un design repensé

Selon les rumeurs, Samsung pourrait présenter trois versions de la Galaxy Watch 7, incluant un modèle classique avec un bouton rotatif et une éventuelle nouvelle montre au format carré. Ce changement marquerait un retour aux sources pour Samsung, qui n'avait pas proposé de montre carrée depuis plusieurs générations. Ce nouveau design, potentiellement sur le modèle standard, pourrait séduire ceux qui cherchent un style différent de l'habituel format rond.

Compatibilité avec le nouveau Galaxy Ring

Un autre développement excitant est l'introduction prévue du Galaxy Ring, un dispositif porté au doigt qui pourrait compléter les données de bien-être collectées par la montre. Ce partenariat entre la montre et l'anneau est susceptible de proposer des mesures plus précises de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène et même des électrocardiogrammes instantanés. Cette compatibilité pourrait être limitée aux modèles les plus récents, ce qui représenterait un argument de vente pour passer à la Galaxy Watch 7.

Un meilleur écran

La Galaxy Watch 7 pourrait marquer une évolution significative en matière d'affichage avec le passage potentiel aux écrans microLED. Cette technologie offre une meilleure luminosité, une reproduction des couleurs plus fidèle et un contraste amélioré par rapport aux écrans OLED traditionnels, tout en étant plus économe en énergie. Si Samsung opte pour un écran microLED sur la Galaxy Watch 7, cela pourrait constituer une raison convaincante pour choisir cette nouvelle génération.

Autres améliorations prévues

Outre les upgrades mentionnés, la Galaxy Watch 7 pourrait bénéficier d'un nouveau système d'exploitation, vraisemblablement Wear OS 5, et intégrer un moniteur de pression artérielle directement au poignet. Toutes ces améliorations, combinées aux innovations en matière de design et de compatibilité avec d'autres appareils Galaxy, rendent l'attente pour cette nouvelle montre particulièrement palpitante, surtout avec la concurrence qui se prépare à lancer les nouvelles générations de montres Apple.

La Galaxy Watch 7 de Samsung est donc sur le point de redéfinir ce que l'on attend d'une montre connectée, en poussant les limites de la technologie portable. Que ce soit pour une meilleure gestion de l'énergie, des fonctionnalités de santé avancées, ou un design innovant, elle promet de marquer un tournant important dans l'évolution des montres connectées.