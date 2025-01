La G-Shock MTGB2000YST1 ‘Storm Chaser’ : entre haute technologie et design météorologique

Les passionnés d’horlogerie le savent bien : si les modèles G-Shock d’entrée de gamme font office de montres-outils fiables pour le grand public, la maison Casio propose aussi une vaste gamme de G-Shock premium.

À l’échelon juste en dessous de la prestigieuse ligne MR-G, on trouve la série MT-G qui marie matériaux nobles et technologies de pointe. Parmi les nouveautés MT-G de 2024, la MTGB2000YST1 (surnommée « Storm Chaser ») mérite une attention particulière avec son boîtier en fibre de carbone et son design inspiré des chasseurs d’orages.

Une évolution technique remarquable

Apparue en 2020, la série MTG-B2000 illustre parfaitement la philosophie de Casio qui consiste à décliner ses plateformes techniques en éditions thématiques. La structure Carbon Core Guard constitue l’une des innovations majeures de cette ligne, avec un boîtier interne monobloc en fibre de carbone (sans fond vissé) intégré dans une cage externe. Cette architecture baptisée « Triple G Resist » offre une protection optimale contre les chocs, les vibrations et les forces centrifuges. Un choix technique qui permet aussi de s’affranchir de la lunette en résine caractéristique des G-Shock classiques, pour un rendu plus raffiné.

Des matériaux toujours plus innovants

(Je me souviens encore de ma surprise en découvrant les premières G-Shock en carbone – un véritable bond en avant pour la marque). Si les premiers modèles MTG-B2000 utilisaient l’acier inoxydable pour leurs sections externes, les versions ultérieures ont adopté des boîtiers en couches compressées de fibre de carbone et de verre. La « Storm Chaser » pousse le concept encore plus loin avec un boîtier externe en carbone stratifié luminescent et une lunette en acier au traitement IP dégradé, évoquant les nuances changeantes d’un ciel d’orage.

Les dimensions restent identiques aux précédentes MTG-B2000 : un diamètre de 49,8 mm pour une longueur de corne à corne de 55,1 mm et une épaisseur de 15,9 mm. L’étanchéité atteint 200 mètres, une valeur caractéristique de la collection G-Shock qui répond largement aux besoins du quotidien. Le verre saphir bombé traité antireflet protège le cadran – une vraie montée en gamme par rapport aux G-Shock standard.

Une esthétique entre science et nature

La construction sophistiquée de la « Storm Chaser » lui confère une masse étonnamment contenue de 104 grammes, bracelet compris. Le boîtier externe marie des couches de carbone et de fibre de verre colorées, traversées par une fine ligne luminescente. La lunette offre un dégradé IP spectaculaire mêlant bleu, pourpre, magenta et or – ces teintes se retrouvant dans la structure même du boîtier central.

Le cadran analogique noir mat s’anime de touches violettes, dorées et bleues. Les compteurs auxiliaires remplissent différentes fonctions selon le mode choisi : indication du jour à 3h, second fuseau horaire à 8h en mode standard, mais aussi chronographe ou alarme. Le système d’éclairage LED s’accompagne d’un revêtement luminescent Neobrite sur les aiguilles et les index, avec une particularité : les aiguilles centrales brillent en bleu tandis que les index et la bande du boîtier émettent une lueur verte.

Un concentré de technologie horlogère

Le module 5636 qui anime la montre regorge de fonctionnalités avancées. L’alimentation solaire et la synchronisation radio garantissent une parfaite autonomie, tandis que la connectivité Bluetooth facilite les réglages via smartphone. Mes tests montrent que la synchronisation radio fonctionne remarquablement bien – la montre s’est mise à l’heure automatiquement dès sa sortie de la boîte.

Le bracelet en uréthane souple noir et blanc évoque les nuages d’orage, avec des embouts en acier au traitement IP assorti à la lunette. La boucle ardillon et le passant signés reçoivent un traitement IP noir. La qualité de fabrication place clairement cette G-Shock dans une catégorie supérieure.

Une proposition horlogère unique

À 1 350 euros, la MTGB2000YST1 « Storm Chaser » se positionne bien au-dessus des G-Shock classiques. Une somme qui permettrait d’acquérir une montre mécanique suisse d’entrée de gamme, mais l’approche est radicalement différente : Casio propose ici une montre ultra-moderne qui combine robustesse légendaire et finitions premium.

(On peut y voir un parallèle intéressant avec les montres mécaniques contemporaines qui utilisent des matériaux avant-gardistes – la « Storm Chaser » partage leur esprit d’innovation tout en restant accessible). Les détails comme la lunette aux teintes d’arc-en-ciel ou le boîtier en carbone luminescent rappellent l’audace esthétique des manufactures horlogères les plus créatives, tout en conservant l’ADN technique propre à G-Shock.