La fuite majeure sur le Forerunner 165 de Garmin présage une montre sport abordable

Le monde des montres connectées est en ébullition après la révélation d'informations sur le très attendu Forerunner 165 de Garmin. Ce nouveau modèle, qui semble être conçu pour offrir une expérience sportive de qualité à un prix accessible, pourrait bien bousculer le marché.

Un Affichage Sublimé

Les aficionados de la marque seront ravis d'apprendre que le Forerunner 165 serait équipé d'un écran AMOLED de 1,2 pouce, affichant une résolution de 390 x 390 pixels. Comparativement au modèle actuel d'entrée de gamme, le Forerunner 55 et son écran de 1,04 pouce, c'est un bond significatif en termes de taille sans pour autant impacter les dimensions du boîtier qui restent contenues à 43 x 43 x 11,6 mm.

Selon Fitness Tracker Test, cette augmentation de taille n'entraîne qu'une légère hausse du poids, qui reste pratiquement imperceptible au poignet. Cependant, il faut noter que l'utilisation d'un écran AMOLED aurait un impact sur l'autonomie : là où le Forerunner 55 promet jusqu'à deux semaines d'utilisation, le nouveau venu ne tiendrait que jusqu'à 11 jours en mode montre connectée.

Diversité des Fonctionnalités

Deux versions seraient disponibles dès le lancement : un modèle standard et une version « Forerunner 165 Music ». Comme son nom l'indique, cette dernière comprendrait un espace de stockage dédié à la musique avec 4 Go disponibles, permettant ainsi l'écoute via des écouteurs Bluetooth. De plus :

Support de la connectivité Wi-Fi (uniquement sur le modèle Music).

Elevate V4 PPG Sensor pour une analyse précise du rythme cardiaque.

Altimètre barométrique pour suivre les variations d'altitude.

Ces caractéristiques s'ajoutent aux fonctionnalités déjà bien connues des produits Garmin comme :

Boussole interne.

Détection de sieste.

Mesure des niveaux d'oxygène dans le sang (SpO2).

Perspective Matérielle et Performances Attirantes

L'intérêt se porte également sur les capacités matérielles avancées du futur smartwatch. Avec son Elevate V4 PPG Sensor, il mesure avec précision la variabilité du rythme cardiaque et grâce à son altimètre barométrique, il offre la possibilité d'enregistrer avec exactitude les performances en altitude – pratique pour les activités sportives en montagne ou simplement pour suivre le nombre d'étages gravis au quotidien.

Cela dit, il est important de souligner que certaines fonctions pourraient être des versions simplifiées par rapport à celles présentes sur les modèles haut-de-gamme. Par exemple :

L'autonomie peut être réduite lorsqu'on utilise intensivement certaines fonctionnalités comme le GPS ou la lecture musicale.

Lancement Imminent et Tarification Prévisionnelle

Bien que Garmin n'ait pas encore confirmé ces informations ni annoncé de date précise pour la sortie du Forerunner 165, tout porte à croire que sa commercialisation est imminente. D'après les estimations issues des fuites, on peut s'attendre à ce que le modèle standard soit proposé autour de 280 euros, tandis que la version Music avoisinerait les 330 euros.