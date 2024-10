La Frederique Constant Classic Worldtimer Manufacture en Vert Forêt : Un Chef-d’œuvre Horloger qui Va Vous Faire Voyager !

in

L’univers de la haute horlogerie vient d’être enrichi par l’arrivée de la nouvelle Frederique Constant Classic Worldtimer Manufacture en vert forêt. Cette édition limitée apporte une touche de raffinement et d’élégance à la collection de montres de voyage de la marque. Plongeons ensemble dans les détails de cette pièce qui fait déjà sensation auprès des passionnés et des collectionneurs.

Un design classique revisité

La Classic Worldtimer Manufacture en vert forêt conserve le boîtier emblématique de 42 mm de la collection, disponible en acier inoxydable ou en or rose 18 carats. Son design intemporel se caractérise par :

Un profil de boîtier aux courbes douces et élégantes

Des cornes galbées sans chanfrein

Une lunette lisse et arrondie

Une couronne en forme d’oignon, large et facile à manipuler

Un fond de boîte transparent en verre saphir

Bien que ses dimensions soient généreuses, la montre conserve une allure classique et raffinée, parfaitement adaptée aux environnements élégants.

Un cadran vert forêt somptueux

Le véritable coup de maître de cette édition réside dans son cadran d’un vert olive profond :

Une teinte riche et luxueuse qui évoque l’élégance intemporelle

Un jeu de textures et de niveaux qui apporte profondeur et intérêt visuel

Une carte du monde en relief au centre du cadran

Un effet soleil finement grainé sur le disque principal

Un sous-cadran de date à 6 heures avec un motif guilloché radial

Le contraste entre le vert profond et les éléments en blanc et noir (anneau des villes, index des heures) assure une lisibilité optimale tout en préservant l’élégance de l’ensemble.

Une complication worldtimer pratique et élégante

La Classic Worldtimer Manufacture n’est pas seulement belle, elle est aussi fonctionnelle :

Un anneau extérieur avec 24 villes représentant les principaux fuseaux horaires

Un disque 24 heures permettant de lire l’heure dans n’importe quelle ville du monde d’un seul coup d’œil

Un réglage simplifié grâce à la couronne unique

Un mouvement manufacture de qualité

Au cœur de la montre bat le calibre FC-718, un mouvement automatique manufacture :

Réglage simple et intuitif de la fonction worldtimer et de la date

Fréquence de 28 800 alternances par heure

Réserve de marche de 38 heures

Bien que la réserve de marche soit modeste par rapport aux standards actuels, le mouvement offre une fiabilité et une précision à la hauteur de la réputation de Frederique Constant.

Une édition limitée exclusive

La Classic Worldtimer Manufacture en vert forêt est produite en série limitée :

718 exemplaires en acier inoxydable

36 exemplaires en or rose 18 carats

Cette rareté en fait une pièce de collection particulièrement désirable pour les amateurs d’horlogerie.

Un prix compétitif pour une montre manufacture

Fidèle à sa philosophie de « luxe accessible », Frederique Constant propose cette édition limitée à des prix attractifs :

4 695 euros pour la version en acier inoxydable

18 995 euros pour la version en or rose 18 carats

Ces tarifs positionnent la Classic Worldtimer Manufacture comme une option très compétitive dans le segment des montres de voyage de luxe.

Une montre pour les voyageurs raffinés

La Classic Worldtimer Manufacture en vert forêt s’adresse aux amateurs d’horlogerie qui apprécient :

L’élégance intemporelle d’un design classique

La praticité d’une complication worldtimer pour les voyages fréquents

La qualité d’un mouvement manufacture

L’exclusivité d’une édition limitée

L’avis des experts

Les premiers retours des spécialistes de l’horlogerie sont unanimes : la Classic Worldtimer Manufacture en vert forêt est l’une des plus belles réussites de Frederique Constant à ce jour. Elle prouve que la marque peut rivaliser avec des maisons horlogères bien plus établies en termes de design et de qualité, tout en maintenant des prix accessibles.

En conclusion : une montre qui ne laissera personne indifférent

La Frederique Constant Classic Worldtimer Manufacture en vert forêt est bien plus qu’une simple variation colorée. Elle représente un parfait équilibre entre tradition horlogère et design contemporain, offrant aux amateurs de beaux objets une pièce à la fois élégante, fonctionnelle et exclusive.

Pour les collectionneurs et les voyageurs exigeants, elle offre l’opportunité rare de posséder une montre manufacture de haute qualité à un prix abordable. C’est une montre qui saura séduire aussi bien les connaisseurs chevronnés que les nouveaux venus dans l’univers de la haute horlogerie.

En définitive, la Classic Worldtimer Manufacture en vert forêt n’est pas simplement une montre, c’est une déclaration d’intention. Elle prouve que le luxe accessible n’est pas un oxymore et que l’élégance intemporelle a encore de beaux jours devant elle dans l’industrie horlogère. Pour ceux qui recherchent une montre de voyage sophistiquée et distinctive, cette édition limitée est une opportunité à ne pas manquer.