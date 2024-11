La Frederique Constant Classic Worldtimer Manufacture en édition limitée : une montre de voyage élégante et raffinée

Frederique Constant, la célèbre marque horlogère suisse reconnue pour ses montres classiques et sophistiquées, vient de présenter une nouvelle édition limitée de sa montre Worldtimer. Cette pièce d’exception, disponible en or rose 18 carats et en acier inoxydable, combine avec brio élégance et fonctionnalité pour répondre aux attentes des voyageurs les plus exigeants.

Un boîtier élégant sublimé par des finitions soignées

Avec ses 42 mm de diamètre, le boîtier de la Frederique Constant Classic Worldtimer Manufacture offre une taille parfaite pour mettre en valeur les nombreuses informations présentes sur le cadran. La version en or rose 18 carats que nous avons eu le privilège d’essayer se distingue par son élégance intemporelle. Ses courbes douces et son polissage miroir subliment la chaleur et l’éclat du métal précieux. La couronne, quant à elle, ne passe pas inaperçue avec son design facetté en forme d’oignon, un hommage subtil aux montres classiques d’antan.

Au dos du boîtier, un verre saphir permet d’admirer le mouvement manufacture de la marque et ses finitions raffinées. Affichant une étanchéité de 50 mètres, cette montre ne craint pas les éclaboussures ni la pluie, même si elle n’est pas conçue pour être immergée.

Un cadran vert forêt d’une grande richesse

Le cadran de la Frederique Constant Classic Worldtimer Manufacture en édition limitée arbore une magnifique teinte vert forêt, une nuance chaleureuse et profonde qui se marie à la perfection avec le boîtier en or rose. Les détails du cadran, nombreux et finement exécutés, témoignent du savoir-faire de la marque :

Les continents se dévoilent en gris pâle sur un fond satiné soleil, encadré par un motif rappelant une pièce de monnaie.

Le guichet de date à 6 heures reprend ces mêmes finitions et y ajoute une section guillochée centrale qui capte magnifiquement la lumière.

L’anneau des villes s’ajuste de telle manière que la ville sélectionnée disparaît sous le guichet de date, assurant ainsi une lecture limpide du fuseau horaire affiché.

Les index appliques circulaires et les aiguilles alpha polies apportent une touche de sobriété appréciable à ce cadran riche en détails.

Un mouvement manufacture performant et facile à utiliser

La Frederique Constant Classic Worldtimer Manufacture embarque le calibre FC-718, un mouvement automatique développé et fabriqué en interne par la marque. Bien que ses performances soient légèrement en deçà des standards actuels avec une réserve de marche de 38 heures et une fréquence de 28 800 alternances par heure, il se rattrape par la qualité de ses finitions et sa grande facilité d’utilisation.

Grâce à un système ingénieux, les anneaux des villes et des fuseaux horaires peuvent être ajustés rapidement dans les deux sens à partir de la même position de la couronne, un atout indéniable au quotidien. Les finitions du mouvement sont à la hauteur de la réputation de la marque, avec des vis bleuis, des Côtes de Genève circulaires sur les ponts supérieurs, un perlage de grande taille sur les ponts inférieurs et des anglages polis. Le rotor en or ajouré est également remarquable, avec ses différents traitements de surface et sa gravure en relief.

Un bracelet en alligator vert forêt pour parfaire l’ensemble

Pour compléter le design de la montre, Frederique Constant a opté pour un bracelet en alligator vert forêt qui se marie harmonieusement avec le cadran. Même si la teinte n’est pas exactement identique à celle de la montre, l’ensemble fonctionne à merveille et offre un contraste saisissant avec le boîtier en or rose. Le bracelet est doté d’une boucle ardillon classique qui apporte une touche de simplicité bienvenue à l’ensemble.

La Frederique Constant Classic Worldtimer Manufacture en édition limitée « Forest Green » sera produite à seulement 36 exemplaires en or rose 18 carats, pour un prix de 18 995 €. Les amateurs pourront également se tourner vers la version en acier inoxydable, proposée à 4 695 € et limitée à 718 exemplaires. Avec son design raffiné, ses finitions soignées et sa complication Worldtimer aussi pratique qu’esthétique, cette montre s’impose comme l’une des plus belles représentantes d’un style qui mérite toute notre attention.